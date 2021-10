Kostel sv. Vojtěcha projektoval arch. Jaroslav Čermák, významný architekt moderního slohu – funkcionalistické sakrální architektury. Stavba byla dokončena v roce 1939. Kvůli vysoké architektonické hodnotě byl sv. Vojtěch v roce 2019 zařazen do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Nyní prochází kostel celkovou opravou v hodnotě asi šest mil. Kč. V rámci opravy budou také po více než 80 letech plně dokončeny původní záměry architekta J. Čermáka, například budou provedeny i finální štukové omítky s barevným nátěrem. "Z opravy chrámu bude mít užitek i široká veřejnost. Parkové plochy kolem kostela budou upraveny jako místo setkávání pro návštěvníky a nabídnou i prostor pro relaxaci a odpočinek. Velkou část finančních prostředků bude nutno teprve získat od sponzorů, nadací a soukromých dárců," doplňuje k plánům Salesiánů dona Boska, kteří ve farnosti působí, Josef Mendel a připojuje, že dárci mohou například „adoptovat“ některou opravovanou část a za to získají právo na umístění pamětní tabulky se jménem v objektu kostela s tím, že k dnešnímu dni se podařilo získat téměř 60% potřebné částky. Více informací o opravě kostela lze najít také na https://ctyrak.cz/.

Podle pátera Josefa Mendela byla instalací hodin dokončena zřejmě nejviditelnější (a nejslyšitelnější) část opravy. "Věž totiž byla 82 let bez hodin," doplnil Josef Mendel.

