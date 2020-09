Zhoršení situace kolem koronaviru v České republice se i na jihu Čech promítlo do vyššího výskytu pacientů s pozitivním testem na koronavir.

Ojedinělé případy se vyskytly i v městských školách. Ty ale zatím nezavírají. Podle náměstka primátora Viktora Vojtka jsou aktuálně všechny školy a školky zřizované městem České Budějovice v provozu. "Na druhou stranu se vyskytují případy jak u žáků, tak u učitelů," řekl k výskytu koronaviru Viktor Vojtko. "Ve spolupráci s KHS se provádějí opatření. S řediteli škol jsme domluveni, že budeme sledovat semafor," doplnil Viktor Vojtko.

Primátor Jiří Svoboda nepředpokládá, že by svolával krizový štáb nebo zvláštní jednání rady města kvůli koronaviru. Zmínil ale, že město má scénář pro situaci, že by se koronavir vyskytl u někoho ze zaměstnanců. "Udělali bychom dvě skupiny," říká Jiří Svoboda a dodává, že by se pak střídali třeba pracovníci u přepážek tak, aby se co nejméně potkávali a přitom byla zachována funkčnost úřadu.

Doufá ale, že občané sami budou nosit roušky a dodržovat dobrovolně různá opatření tak, aby se nákaza nezačala ve velkém šířit.

Město je v kontaktu s krajskou hygienickou stanicí nejen kvůli školám. "Včera se mnou konzultovala paní ředitelka krajské hygienické stanice, jak by se město dívalo na plošné zavedení roušek. Za sebe jsem řekl, že budeme akceptovat doporučení hygieniků," uvedl Jiří Svoboda v úterý dopoledne, ale s tím, že jde jen o jeho názor, protože rada města na podobné téma nejednala.