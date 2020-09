Důkladnou očistou prošly objekty českobudějovického magistrátu.

Ve čtvrtek 24. září 2020 byla provedena odborná plošná dezinfekce veřejně přístupných prostor ve všech budovách magistrátu. „Dezinfikují se výtahy, podlahy, stěny chodeb, dveře, madla schodišť, kliky u dveří i okénka na přepážkových pultech, židle a stoly na chodbách, tedy místa, kterých se dotýká hodně lidí. Chceme zajistit občanům i zaměstnancům bezpečné prostory. U každého vchodu do budov magistrátu jsou permanentně umístěny stojany s dezinfekčními prostředky," říká primátor Jiří Svoboda.

Jiří Svoboda zároveň vyzývá občany, kteří potřebují nutně vyřídit své záležitosti na magistrátu, aby důsledně respektovali stanovené úřední dny, a to pondělí a středa od 8 do 17 hodin a pátek od 8 do 11.30 hodin a striktně dodržovali preventivní opatření související s epidemiologickou situací. „Pokud to není nezbytně nutné, opakovaně doporučuji využívat prostředků dálkového přístupu, jako jsou datová schránka, email nebo telefonické projednání," doplnil Jiří Svoboda.

Kvůli zvýšenému nebezpečí nákazy koronavirem rozhodlo město mimo jiné i o následujícím opatření. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a na základě mimořádných opatření vydaných 23. září 2020 Ministerstvem zdravotnictví České republiky se s účinností od čtvrtka 24. září 2020 do 7. října 2020 dočasně uzavírá Klub seniorů Komunitního centra Máj.