Jak přiblížil pořadatel Jan Chlumský z Českých Budějovic, burzu TERA pořádá každé dva měsíce už 10. rokem. Osobně chová několik druhů ještěrek. „Mám agamy, či pagekony, ale už to není v takovém množství jako dříve,“ zmínil.

Na čtyřicet vystavujících

Do prostoru kulturního domu v neděli dorazilo na 40 vystavovatelů. Nabízeli pavouky, ještěrky, hady, hmyz, rybičky, hlodavce, zajímavé rostliny a veškeré chovatelské potřeby včetně terárií, krmiv a vybavení, jako jsou kameny, dřeviny, substráty, písky a další. Zájem veřejnosti byl obrovský. Jen během první hodiny dorazilo na 300 dospělých a 50 dětí.

První burzu uspořádal v roce 2012. „Trošku se nám to rozšířilo, a tak jsme se ze Slávie museli přesunout do Metropolu,“ vysvětlil změnu místa. Sám objížděl burzy například v Praze, či Jihlavě a mrzelo ho, že v jižních Čechách se žádná nekonala. „Právě z toho důvodu jsem uspořádal první a dosud to opakuji, každé krajské město si zaslouží svou burzu,“ míní Chlumský.

Mezi vystavovateli prodávali své odchovy například osmnáctiletý Vít Vojtěch Oulický z Husince a Dalibor Večeřa ze Střední odborné školy ekologické a potravinářské (SOŠEP) ve Veselí nad Lužnicí.

„Mám doma chameleona, dva hady, asi deset sklípkanů, stonožku a podobně. Pořád chov rozšiřuji, je to moje celoživotní vášeň,“ umíval se Vít Vojtěch Oulický.

TERA burza v Českých Budějovicích má již desetiletou tradici. Koná se každé dva měsíce v Kulturním domě Metropol a je zaměřena na výměnu a prodej terarijních zvířat, ryb, hmyzu, krmiva, rostlin, přírodnin a chovatelských potřeb.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Lásku k plazům a terarijním zvířatům našel už v dětství, kdy chytal užovky. Teď tráví dny na internátu a o jeho mazlíčky se musí starat maminka. „Trochu jí vadí ta starost, zabere to totiž hodně času,“ vysvětlil s tím, že krmení a údržba terárií trvá i víc jak hodinu.

Začít užovkou nebo krajtou

Začínajícímu chovateli by doporučil například nenáročnou užovku červenou, či krajtu královskou. „Ti jsou ideální, stačí vyhřívací deska, krmí se jednou za týden mládí, dospělí i jednou za měsíc. Voda se nemusí měnit denně, stačí větší miska,“ popsal chovatel s desetiletou praxí. K potravě těmto hadům stačí holátka, starším myši, lidé krmí také kousky masa. „V přírodě se živí nějakým hmyzem a podobně, než vyrostou a uloví sami hlodavce,“ dodal.

Agama se podle něj může dožít i 8 až 10 lety. „Užovky dobře živené v zajetí žijí až dvacet let, pavouci auratus (pozn. red. tarantule) hlavně samičky klidně čtyřiceti i padesáti let,“ naznačil.

Dalibor Večeřa se chovem zabývá více jak třicet let. Na otázku, kolik má doma zvířátek, odpověděl: „Už toho nemám tolik, nechal jsem si třicet hadů a pár ještěrek, chovám si také myši jako potravu.“

Nejcennější exempláře

Zmínil, že pro nejzkušenější jsou zajímavé exotické druhy, které se špatně shání. „Drahé želvy madagaskarské, které musí mít i speciální povolení CITES. Zelené krajty, ty jsou ceněné neskutečným způsobem, mezi pavouky je to theraphosa blondi (pozn. redakce americký sklípkan největší), nebo typhochlaena seladonia (pozn. red. unikátní stromová tarantule),“ vyjmenoval.

Burzy podobného druhu se podle jeho slov konají jednou i dvakrát za měsíc napříč republikou, například v Praze, Olomouci, Brně, Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Liberci, Plzni, Hradci Králové. „Na Slovensku se dělá burz méně, ale jsou většího rozsahu například v Trnavě a Trenčíně. Třeba do Košic dvakrát do roka přijde kolem šesti tisíc lidí,“ konstatoval.

Podobné výstavy jsou ideální možností vyměnit si zkušenosti s ostatními chovateli. Nechat si poradit, či si pořídit prvního terarijního živočicha včetně vybavení. Další burza se v budějovickém Metropolu uskuteční v neděli 4. prosince od 9 do 12 hodin.