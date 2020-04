Českobudějovický magistrát informoval, že od pondělí 27. dubna bude povolen omezený provoz na dvacet metrů dlouhém mostu v Nádražní ulici přes Dobrovodskou stoku. Ten byl dvacet dní uzavřen kvůli výměně ložisek.

Oprava mostu přes Dobrovodskou stoku v Nádražní ulici. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Rekonstrukce je jednou z největších letošních investic v Budějovicích s dopadem do dopravy. Most se nachází u jedné z nejfrekventovanějších křižovatek ve městě na křížení ulic Nádražní – Strakonická – Pražská. „Po dvaceti dnech od zahájení prací se oprava mostu dostává do další fáze, která již umožňuje od pondělí 27. dubna využít tento úsek v omezeném provozu,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička.