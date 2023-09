/VIDEO/ Na jaře byl slavnostně otevřen pro veřejnost po rekonstrukci park v českobudějovické Dukelské ulici. Zbývalo ale doplnit herní prvky, které nakonec z akce „vypadly“ po dohodě města s dodavatelem stavby.

Park v Dukelské ulici v Českých Budějovicích. Dva buky ve středu parku možná doplatily na stavební práce. | Foto: Deník/Edwin Otta

Už několik měsíců slouží obyvatelům Českých Budějovic i návštěvníkům města v nové podobě po rekonstrukci park v Dukelské ulici. Stačilo ale pár měsíců provozu od května a stavbu už čeká reklamační řízení.

Na posledním jednání českobudějovického zastupitelstva upozornil na vady, které se objevily na betonových stupních do řeky Jan Kadlec (SPD). „Taras se otevírá,“ konstatoval Jan Kadlec na adresu pobytových stupňů u vody a dodal, že je tam viditelná spára. Zapochyboval pak o kvalitě práce, když jedna průtrž a krátký čas mají takovýto dopad.

Suché větve buku

Jan Kadlec měl výhrady i k tomu, v jakém stavu je dvojice mohutných buků v centrální části parku. Podle jeho mínění to je následek obnažení kořenového systému během stavby, na což upozorňoval a chtěl, aby město přijalo nějaké opatření. „Chtělo to zalévat, dávat léky tomu stromu. Všechno šlo,“ zmínil Jan Kadlec. Teď podle jeho názoru může dojít k tomu, že jeden ze stromů uschne. Má již část větví zcela bez listí a druhý strom má z velké části již zhnědlé listí.

Zdroj: Edwin Otta

Investiční náměstek Petr Maroš (ODS) k parku uvedl, že opravy vad se budou provádět v rámci reklamačního řízení. „Budou to muset odstranit,“ konstatoval Petr Maroš. Bývalý náměstek primátora Ivo Moravec (HOPB) pak připojil, že pokud by měla někam směřovat kritika za park, pak by to mělo být na něj, protože měl projekt v minulém volebním období, kdy se připravoval a z hlavní části realizoval, v gesci. Sám měl ale také dotaz. Chtěl vědět, jestli kvůli těžké domluvě s architekty nebo z jiného důvodu stále v parku chybí dětské hřiště.

Kompromis pro hřiště

Petr Maroš zmínil, že každý původně navržený herní prvek je atypický a do toho se firmám nechce. Musely by vyrábět a certifikovat jednotlivé kusy zvlášť. Hledá se tedy nějaký kompromis. „Během měsíce by mohlo být vypsáno výběrové řízení na dodavatele,“ nastínil plán města Petr Maroš s tím, že na jaře už by herní prvky mohly být osazené.

Změna i před Slavií

Park v Dukelské ulici se při rekonstrukci proměnil například u vody, kde vznikly pobytové schody. Na ty by měla navázat podobná změna, která se nyní chystá před rekonstruovanou Slavií. O její smysluplnosti ale také Jan Kadlec zapochyboval s tím, že podle něj i veřejné projednávání nebylo ideální. „Tímhle zásahem se zlikviduje současná zeď u řeky. Byl covid, veřejné projednání bylo nedostatečné. Nevidím to jako projekt, který by měl větší přínos než ztrátu. Naši předci věděli, proč to tam staví,“ řekl Jan Kadlec.

Budějovický park v Dukelské se otevře prvního května

Radní a jihočeský hejtman Martin Kuba k tomu uvedl, že zeď se rozebere a znovu sestaví. Jen couvne a před ní vznikne terasa u hladiny. Na přestavbu zdi na nábřeží nyní radnice vypíše výběrové řízení.