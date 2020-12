Investice ve výši 705 milionů korun plánuje na rok 2021 českobudějovická radnice. Je to dokonce o čtyři desítky milionů korun více než letos. A to se čeká, že příjmy města klesnou kvůli koronaviru.

„Investice teď brzdit nechceme,“ vysvětluje návrh rozpočtu za koaliční ANO náměstek primátora Petr Holický. Připouští však, že někde se škrtat bude. A hlavně radnice čeká na příští měsíce a jak moc ještě státní i obecní finance ovlivní koronavirus. Náplastí za propady v příjmech mají být rezervy a úvěr. Pro rok 2021 se počítá s dorovnáním ve výši 450 milionů korun. Celkem plánuje město vydat na provoz i investice 2,649 miliardy korun.

Dodatečné finance mají pomoci k tomu, aby se mohly dál chystat nebo už realizovat parkovací domy u Sportovní haly nebo u Dynama, revitalizovat park v Dukelské ulici či rekonstruovat KD Slavie a Dům umění. Často se jedná o akce, u kterých se počítá se ziskem evropských dotací.

V posledních letech příjmy do českobudějovické pokladny od státu ze sdílených daní rostly. V roce 2018 získaly České Budějovice jako podíl ze zmíněných daní částku 1437 milionů korun. V roce 2019 to bylo už 1562 milionů a v roce 2020 se počítalo se sumou 1648 milionů. Příznivou křivku ale zlomil koronavirus a letos by měla městská pokladna od státu dostat jen 1381 milionů.

Včera rozpočet na rok 2021 schvalovali zastupitelé. Od opozice zazněly i výhrady. Například ODS původně uvažovala podle Petra Maroše, předsedy zastupitelského klubu, o tom, že rozpočet podpoří. Nakonec občanští demokraté pro dokument nehlasovali. Důvodem je mimo jiné to, že podle jejich názoru nereflektuje dostatečně současnou situaci.

Vedení města ale dalo najevo, že v březnu se v zastupitelstvu bude znovu o financích jednat, a to s aktuálními čísly. Nakonec návrh rozpočtu získal většinu hlasů a byl schválen.

Kromě rozpočtu na příští rok zastupitelé například schválili i rozsáhlé směny pozemků na bývalém armádním cvičáku ve Čtyřech Dvorech. Město tam chce rozšířit park, soukromý investor má směněné plochy využít pro obslužnou komunikaci k chystanému obchoďáku