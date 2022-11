Viscofan se podle něj aktivně snaží eliminovat dopady bezprecedentního růstu nákladů. "Děláme maximum, aby Viscofan prosperoval a byl stabilní firmou s pozitivním výhledem do budoucnosti. Máme zájem, aby i naši zaměstnanci toto náročné období zvládali a vnímali Viscofan jako stabilního zaměstnavatele, který je v těžkých chvílích podrží," uvedl Kamiš. Jak dodal, firma nečekala na výsledky kolektivního vyjednávání o růstu platů a vyplatí mimořádné příplatky v posledním letošním čtvrtletí. Koncem minulého roku zvedla platy o šest procent. Další zvyšování mezd plánuje na začátek příštího roku.

Firmě přitom stouply letos meziročně náklady na energie až o 90 procent. Jde o desítky milionů korun. Proto změnila systém, jak zvlhčuje výrobní prostory, přestala používat páru. Chce také investovat do fotovoltaických panelů a snaží se snižovat běžnou spotřebu v provozech, řekl ČTK koncem srpna jednatel.

Rostou nejen ceny energií, ale i náklady na materiál. Na trhu chybí granulát, oleje, papír, stouply dopravní náklady. "Hodně to nastartoval problém na Ukrajině. Pokud potřebujete řepkový olej, zjistíte, že všichni vaši alternativní dodavatelé zpracovávají řepkový olej z Ukrajiny. Léta se snažíme pracovat na dlouhodobých vztazích s dodavateli, teď se nám to obrovsky vyplácí: snaží se udělat něco, aby nám pomohli. Platíme výrazně víc, ale nejsme ve stavu, že bychom neměli z čeho vyrábět. Zatím jsme nemuseli zastavit výrobu," řekl jednatel. Firma letos již dvakrát zdražila.

Viscofan CZ dodává výrobky do 100 zemí, tři procenta míří do Česka. Podnik má 650 zaměstnanců. Loni měla firma tržby 6,88 miliardy korun, meziročně o půl procenta nižší. Zisk po zdanění naopak stoupl o 2,4 procenta na 798,8 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy.