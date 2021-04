Na posledním jednání českobudějovického zastupitelstva vyzval člen pirátského klubu Josef Špak, aby se město u soudu domáhalo určení vlastnictví pozemků o rozloze 38 hektarů. Jde o tak zvaná Děkanská pole.

Pozemky se rozkládají po obou stranách silnice z jihočeské metropole do Nového Roudného a římsko-katolické církvi byly vydány státem na základě rozsudků z roku 2018. Církev žádala o restituci již dříve (v roce 2015), ale uspěla až podruhé.

Podle Josefa Špaka však nebylo vydání správné. „Jde o majetek v hodnotě stovek milionů korun,“ upozorňuje zastupitel. A na základě aktuálního posudku, který má k dispozici, si myslí, že pozemky neměly být církvi vydány.

„Původní dvůr na tomto místě koupilo město v roce 1547 od soukromé osoby. Po několika měsících nechalo město na pozemku hospodařit místního faráře. Z výnosů se tak mohl financovat duchovní život ve městě, město nemuselo faráři vyplácet plat a osvobodilo jej od všech daní a poplatků. Zároveň se církev zavázala bez odporu dvůr vrátit s roční výpovědní lhůtou. I v roce 1948, kdy byl majetek zabrán komunisty, děkanský úřad v Českých Budějovicích sám sebe stále označuje jako uživatele pozemků, nikoliv vlastníka,“ poukazuje na jeden z posudků, které byly k problému vypracovány, Josef Špak.

Po obou stranách silnice mezi Českými Budějovicemi a Roudným (na snímku) se nachází 38 hektarů pozemků, které získala církev v restituci v roce 2018.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Jeho posudek totiž není jediným právním rozborem záležitosti. Českobudějovická radnice si nechala vloni (mimo jiné na základě podnětu jednoho z občanů) vypracovat odbornou studii k problému, kde je konstatováno, že pozemek patří církvi. Podle náměstka primátora Tomáše Bouzka (TOP 09) vypracoval studii odborník ze Západočeské univerzity v létě roku 2020 a vyznívá v tom smyslu, že město nemá nárok na restituci. „Závěr posudku vychází z vícero pohledů. Nejen z dokumentů ze 16. století. Argumentace nestojí na jednom odůvodnění, ale je založena na vícero důvodech,“ říká Tomáš Bouzek. A připojuje, že město vycházelo donedávna z toho, že pro církev hovoří rozhodnutí soudů a ještě zmíněná studie. Proto nechtělo vydávat peníze za zřejmě předem prohraný spor o pozemky vydané státem církvi.

Josef Špak si však myslí, že studie, kterou má od Západočeské univerzity město, se problematikou určení vlastnictví zabývala nedostatečně a město by podle něj mělo zahájit soudní řízení, které by se otázce vlastnictví věnovalo. „Město musí požádat soud o určení, zda tyto pozemky mají být ve vlastnictví města. Je to jediný způsob, jak získat jednoznačnou odpověď a postupovat s náležitou péčí řádného hospodáře,“ míní Josef Špak.

S novým posudkem, který má Josef Špak, se chce vedení města seznámit a poté podle Tomáše Bouzka rozhodne o dalších krocích.