České Budějovice - KDU-ČSL se před komunálními volbami v Budějovicích rozdělila.

Českobudějovická radnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Klomfarová

Část budějovických lidovců vyjednává s TOP 09 o tom, že by že by za TOP 09 kandidovala v komunálních volbách. "Jednáme o spolupráci," potvrdil za TOP 09 lídr kandidátky Tomáš Bouzek a doplnil, že jeho strana má kandidátku připravenou, ale jednání se skupinou členů KDU-ČSL probíhají. "Nechci předjímat výsledek," říká k možné posile Tomáš Bouzek. Připojil, že skupinu lidovců, se kterou vyjednává TOP 09 považuje za demokraticky smýšlející a proevropskou.

Budějovičtí lidovci se rozštěpili na konci června při schvalování čela kandidátky. Zastupitel za KDU-ČSL Rudolf Vodička potvrdil, že z původně jediné městské organizace odešlo necelých dvacet lidí a založili další městskou organizaci. "Časově se to sešlo," komentoval odchod skupiny členů Rudolf Vodička a připustil, že je možné, že to souviselo s komunálními volbami, že někteří členové nedostali místa na kandidátce, jaká by si představovali. Nevyloučil ale, že mohou být i jiné důvody odchodu.

V čele odcházejících je Šimon Heller, známý například svým protestem proti účasti komunistů na krajské vládě v minulém volebním období. Čtyři "protestující" lidovci podle informací Deníku přímo opustili chystanou kandidátku strany a začali i následně vyjednávat s TOP 09.

Na prvních pěti místech kandidátky lidovců jsou Jana Zasadilová, vyučující na Biskupském gymnáziu, Hynek Falta, lékař a současný zastupitel Petr Petr, Radek Mach, lídr v minulých volbách a Petr Janoušek. Současný zastupitel Rudolf Vodička by měl kandidovat na 10. místě.

Šimon Heller ale ve vyjádření pro Deník vyloučil, že by důvodem založení další městské organizace bylo neodpovídající postavení některých lidovců na chystané kandidátce. "Že bychom se rozštěpili není pravdou," zdůraznil dále Šimon Heller a zmínil, že existence více stranických organizací v jednom městě je standardním jevem. Poukázal i na to, že do nové městské organizace vstoupil i Jaromír Talíř, nynější náměstek primátora a bývalý ministr kultury. Předsedou organizace se stal mladý člen lidovců Štěpán Malík.

Na dotaz Deníku, zda je možné, že by lidovci v Budějovicích figurovali na dvou kandidátkách, nechtěl situaci blíže komentovat. "Na 2. srpna je připravena tisková konference, na které by měl vystoupit i Jan Bartošek, krajský předseda. Tam bude představeno, jakým způsobem bude KDU-ČSL v Českých Budějovicích kandidovat," uvedl Šimon Heller a připojil, že to říká jako krajský tajemník strany.

Termín podání kandidátek pro komunální volby je 31. července.