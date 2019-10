Nedávno koalice v čele budějovické radnice oznámila, že začne zkoumat, kde by se mohla stavět nová velká sportovní hala, kterou město potřebuje. Hledání začalo především kvůli tomu, že už po několikáté zkrachoval projekt Multifunkčního centra Dlouhá louka. Připravit se měl i širší program podpory sportu v jihočeské metropoli.

Opoziční ODS už ale stačila vypracovat koncept, který se podle jejího lídra Martina Kuby klíčovým otázkám rozvoje sportovišť věnuje a navazuje na volební program z posledních komunálek.

Pro laika by to mohlo vyznít, jako závod s časem, kdo dříve navrhne zajímavou a přijatelnou koncepci, když zdánlivě nemůže existovat v hlavních tématech moc rozporů. Opak je ale pravdou.

Zatímco ODS by například koupila Hokejové centrum Pouzar, které je v insolvenčním řízení, tak podle primátora Jiřího Svobody (ANO) by to městu počet ledových ploch nezvýšilo a finanční prostředky lze lépe využít jinde.

Zázemí pro mládežnickou hokejovou akademii nebo budoucnost Budvar Arény. To jsou témata, která v nejbližší době čekají na řešení v Českých Budějovicích.

VIDÍ TO JINAK

Politici ovšem mohou mít na jednotlivá témata zásadně odlišné názory.

Třeba opoziční ODS by podle lídra Martina Kuby doporučila, aby město koupilo v insolvenčním řízení zhruba za 50 milionů korun Hokejové centrum Pouzar u sídliště Máj. Martin Kuba říká, že by se tak vytvořilo zázemí pro mládežnickou hokejovou akademii. „Akademie by byla zajištěna během chvíle,“ říká Martin Kuba s tím, že dnes využívá k tréninkům led v Budvar Aréně. Centrum nabízí i ubytování a případné investice do posilovny a dalšího zázemí by podle lídra ODS nepřesáhly několik milionů korun.

Primátor Jiří Svoboda si ale myslí, že město by o zmíněné hokejové centrum usilovat nemělo. „Nákupem se nezvýší počet ledových ploch ve městě a prostředky se dají využít například právě na zázemí pro hokejovou mládež,“ říká Jiří Svoboda (ANO). Primátor města připojuje, že je možné zázemí vytvořit přístavbou při Budvar Aréně nebo na Složišti, kde se už se připravuje i projekt, který s akademií počítá. Koalice už podle náměstka primátora Viktora Vojtka (STAN a ČiB) chystá také pracovní skupiny pro Složiště a Budvar Arénu. „Skupiny mají za úkol vyjasnit budoucí fungování těchto sportovišť, a to nejen z hlediska potřeb klubů, potřebných investic, ale i financování jejich provozu,“ říká Viktor Vojtko. Je totiž možné, že třeba Budvar Aréna se bude upravovat směrem k víceúčelovosti.

NOVÁ HALA

Hlavním tématem debat o rozvoji sportu ve městě ale bude určitě nová hala pro volejbal a jiné míčové sporty. Opozice i radnice v Budějovicích hledají místo, kde by mohla stát nová hala pro míčové sporty. Jedním z favoritů je území po armádě u sídliště Máj.

Hodně by o hale měl napovědět plán investic, který s dlouhodobým výhledem chystá radnice. Plán má být hotový během podzimu.