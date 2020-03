Rada města jednala v úterý v mimořádném termínu o odkladu splatnosti nájemného pro podnikatele a další uživatele nebytových prostor města, kteří museli uzavřít své provozovny na základě vyhlášeného nouzového stavu.

Pohled na České Budějovice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

V rámci zmírnění dopadů radní odsouhlasili odložení splatnosti nájemného za měsíce duben až září, a to až do 31. 12. 2020. Náměstek primátora Tomáš Bouzek uvedl: „Podnikatelé tak nemusejí urgentně řešit platby vůči městu, ale mají časový prostor pro rozvržení svých závazků až do konce roku. Po skončení nouzového stavu a zmapování jeho dopadů budeme ještě jednat o dalších možných úlevách.“