České Budějovice – Jihočeská metropole opět propadla z bezpečnosti silničního provozu. Podle Indexu České pojišťovny byla v prvním pololetí letošního roku hned po Plzni nejnebezpečnějším krajským městem v republice.

Doprava v Českých Budějovicích. | Foto: Deník

„Při dopravních nehodách v Českých Budějovicích evidujeme jednu usmrcenou osobu a 14 těžce zraněných. Nehoda, při níž zemřel člověk, se stala vlivem nepřiměřené rychlosti," poukázal na tragickou bilanci Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny, která již 10. rokem monitoruje bezpečnost silničního provozu 13 krajských a 59 okresních měst naší republiky.



Jihočeská metropole se přitom drží na nejhorších příčkách statistiky dlouhodobě. Vloni skončila poslední a nejhůř ze všech krajských měst dopadla i v roce 2009, kdy zemřelo na silnicích sedm lidí a 24 jich bylo vážně zraněno.

Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové Budějovice oproti ostatním městům nemají horší vybavení ani zabezpečení komunikací.

„Hlavním důvodem je neexistence obchvatu města, tedy skutečnost, že městem projíždí tranzitní doprava na důležité evropské trase," poukázala na stěžejní dopravní problém Ivana Popelová.



Po bezpečnosti v Budějovicích volá např. Irena Šefčíková z o.s. Domovina. „Infrastruktura zanedbává chodce a cyklisty, ti jsou v provozu nejzranitelnější," upozornila Irena Šefčíková.

Dopravní situace v Budějovicích je mezi obyvateli snad nejdiskutovanějším tématem. Velká hustota provozu řidiče frustruje a pak snadno dochází k nehodám.



Také podle policistů má zásadní vliv chybějící obchvat. „Nelíbí se nám, že jsou České Budějovice ve své podstatě tranzitní město. To, co se v jiných městech odehrává na okruzích, se u nás odehrává v centru," řekl Deníku krajský policejní mluvčí Jiří Matzner.



Nebezpečí na silnicích ale způsobují zejména sami automobilisté. Jak upozornil Jiří Matzner, nejčastějšími příčinami dopravních nehod na Českobudějovicku jsou nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Až příliš často také u řidičů figuruje alkohol.



Dopravní policisté se zaměřují zejména na rizikové úseky, kde se nehody opakují. To jsou například hlavní tah z Budějovic na Český Krumlov nebo na Písek. Nehodovost přímo ve městě podle Jiřího Matznera mohou policisté ovlivnit jen těžko. „Silnice ve městě jsou už vyprojektované a lze u nich vylepšovat jen detaily," vysvětlil Jiří Matzner.



S výsledky Indexu České pojišťovny se však dopravní policisté, stejně jako vedení města neztotožňují. Podle nich je to zkreslený údaj a není stoprocentně vypovídající.



Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové město České Budějovice dlouhodobě dělá množství bezpečnostních opatření a nezaostává v nich za ostatními krajskými metropolemi.

Také krajský radní pro dopravu Antonín Krák poukázal na to, že i Jihočeský kraj se dlouhodobě zajímá o zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Zaměřuje se zejména na úpravy dopravně nebezpečných křižovatek a úseků a na řešení rizikových železničních přejezdů.



„Konkrétním opatřením ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu byla v rámci města České Budějovice v letošním roce například přestavba křižovatky ulic Lidická a Mánesova. Dále je pak zjevné ,že i největší investice kraje, kterou je výstavba tzv. zanádražní komunikace, přinese zásadní zvýšení bezpečnosti na silnicích v Českých Budějovicích," uvedl Antonín Krák.



Zároveň doplnil, že Jihočeský kraj v posledních letech také vypisuje grantový program pro města a obce na podporu zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.