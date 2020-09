Rodina, která chce v objektu podnikat, požádala kvůli přístupu do nemovitosti město, aby pozemek prodalo. Znalecký posudek stanovil cenu na necelých 300 000 korun. Přihlásilo se několik zájemců a nejvyšší nabídka zněla podle náměstka primátora Tomáše Bouzka na 542 000 korun, ale nebyla od majitelů bývalého kravína. Celkem bylo šest uchazečů, většinou s cenou 300 000 – 350 000 korun.

Zastupitelstvo v pátek 4. září 2020 o prodeji jednalo a pokud by transakci schválilo, muselo by dát přednost nejvyšší nabídce. Ale majitelé bývalého kravína naznačili, že by mohlo jít o spekulaci s cílem je poškodit, protože jim patří všechny pozemky v sousedství parcely.

Při jednání však zaznělo, že uchazeči s vyšší nabídkou jen chtějí, aby pozemek zůstal přístupný veřejnosti. Město totiž v Třebotovicích už nemá mnoho svých pozemků s možnou veřejnou funkcí.

Nakonec prodej pozemku nebyl schválen a plocha tedy nadále zůstane ve vlastnictví města.