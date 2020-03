Fungují nyní v nouzovém režimu, který je extrémně těžký pro všechny. Svou práci berou jako poslání, epidemii jako výzvu! Dělají maximum. Tým Lékárny Nemocnice České Budějovice se obrací na veřejnost: „Buďte trpěliví, shovívaví a respektujte tento obtížný čas. Pomůžete nám, budete-li na nás vlídní…!“

Lékárna čítá i další zaměstnance, se kterými se veřejnost v běžném provozu lékárny nesetká. Alice, Žaneta, Bára ředí cytostatika. Nesmí zůstat doma, jinak nebude čím léčit onkologické pacienty. Ema, Majka a Simona připravují výživu pro úspěšný start do života nedonošeným novorozencům. Kdyby nepřišel do práce Andrej nebo Gábina, nastane v nemocnici problém se zásobením léky. Protože je chceme ochránit, nesmí se teď zapojit do výdeje pro veřejnost.

Čekáte-li v tomto okamžiku a v této pohnuté době ve frontě, je to proto, že všichni pracují na plné obrátky, aby nemocnice fungovala. Fungovala pro hospitalizované pacienty a také pro vás, až ji budete potřebovat. V příštích týdnech víc než doposud! Situace, které nyní čelíme, je mimořádná. Jsme v tom spolu. Pomůžete nám vlídností, pochopením a respektem. Všechny negativní emoce nám náš úkol ztěžují. Potřebujeme pozitivní motivaci!

Aby bylo odbavení zákazníků v době mimořádných opatření rychlejší, prosíme, respektujte následující:

1. Roušky a dezinfekce se snažíme zajistit. Jakmile budou k dispozici, budeme vás informovat.

2. E-recepty, které máte v chytrém telefonu, vždy předkládejte připravené do QR kódu („rozsypaný čaj“). Otevřete je kliknutím na odkaz v SMS a následně „Otevřít URL“. Pokud nemáte v provozu datové přenosy, přihlaste se na nemocniční WiFi free.

3. Na volný prodej jsou vydávány k případným analgetikům maximálně dvě další položky.

4. Zákaznické karty jsou nyní nefunkční, prosíme, nepředkládejte je.

5. Parkovné se platí v automatu, nikoliv v lékárně.

Na závěr nám dovolte všem zaměstnancům nemocniční lékárny poděkovat. Pracují do vyčerpání, s maximálním možným nasazením. Zkuste je povzbudit v jejich úsilí třeba upřímným poděkováním. Psychicky a fyzicky náročný pracovní den pro ně hned bude alespoň o trošku příjemnější.

Lékárna Nemocnice České Budějovice, a.s.