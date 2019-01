České Budějovice - Pohádkové království chystá letos řadu akcí. Poprvé například medový trh v Budějovicích

V sobotu se v Borovanech uskutečnilo již tradiční Borůvkobraní | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Mistrovství světa v jízdě na koloběžce kolem Samsonovy kašny, poznávání památek za letních úplňků, slavnosti mrkve či buchtobraní. To a mnoho dalšího nabídne letos Jihočechům Pohádkové království. Na programu má tradiční i zcela nové akce.



„Letos je pro kraj úplně nejdůležitější to, že máme Rožmberský rok, a my toho také chceme využít. Vydali jsme proto cestovní pas rožmberského dominia,“ uvedl kancléř království Marcel Goetz. Do pasu vybral 24 historických objektů, které mají vandrovníci navštívit a získat tam razítko. Pokud takto vyplní celý pas, dostanou odměnu. Rožmberský cestovní doklad je také provázaný s novým vydáním výletní mapy a pro sběratele jsou připravené speciální turistické známky.



Pohádkové království již před časem vydalo dva obdobné pasy, které nyní mohou zájemci s novinkou kombinovat. „Když někdo získá celkově 60 razítek, udělíme mu titul Pohádkový vandrovník, medaili a diplom. Navíc může začít studovat na České pohádkové akademii, stát se tak pohádkologem a užívat za jménem titul Phdg.,“ doplnil Goetz.



Na 11. března se chystá devátý Pohádkový den se Zdeňkem Troškou, tentokrát v Jindřichově Hradci. Pro návštěvníky je tu od 10 hodin připraven bohatý program, včetně výletu pohádkovým vagonem.



Hlavní turistickou sezónu ale zahajuje Pohádkové království až 7. května, a to Švejkovou cyklo–60–kou a mistrovstvím světa v jízdě na koloběžce kolem Samsonovy kašny v Českých Budějovicích. Začnou také kulinářské zážitky, obyvatelé krajského města se mohou těšit na první medový trh.



Během letních a podzimních měsíců se dále ukuteční například tradiční Borůvkobraní v Borovanech, Buchtobraní v Holašovicích či Kukuřičné kukláskování v Rudolfově. Tyto zavedené akce poprvé doplní srpnové Slavnosti mrkve ve Zlivi a Jitrnicobraní na borovanském mlýně.



„Všude kolem mlýna budou jitrnice a pro děti máme připravený bohatý program. Provedeme je například po naší bylinkové zahradě a ukážeme jim, z čeho vaříme. Myslím, že spousta z nich nikdy neviděla živou majoránku,“ přiblížil majitel mlýna David Stibor. Malí návštěvníci si tu také budou moci prohlédnout řadu domácích zvířat a zjistit, co obnáší práce na statku.



Letos bude dále pokračovat projekt Poznávání památek za letních úplňků, kromě jiného zaměřený i na Rožmberky. První prohlídka pod rouškou noci se uskuteční 15. července.



V říjnu pak budějovický DK Metropol opět ožije veletrhem Jihočeský kompas, který Pohádkové království připraví ve spolupráci s agrární komoru, a v listopadu Festivalem dětských knih a časopisů. „Letošní ročník bude rozšířen o hry. Nechceme tam ale žádné počítačové, jen klasické hry,“ zdůraznil Goetz. Na festival zve již nyní také sborník vítězných prací doprovodné literární soutěže z loňského roku. Zájemci je najdou v knihovnách i na školách.

AKCE V ROCE 2011

11. března - Pohádkový den se Z. Troškou, J. Hradec

7. května - Medový trh, České Budějovice

9.–10. července - Borůvkobraní, Borovany

23. července - Buchtobraní, Holašovice

13. srpna - Slavnosti mrkve, Zliv

25. září Kukuřičné kukláskování, Rudolfov

7.–8. října - Jihočeský kompas, České Budějovice

22. října - Jitrnicobraní, Borovanský mlýn