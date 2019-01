Přední Výtoň - Od pondělí do pátku tráví 38 studentů prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář v zimě a ve sněhu. Na svém úplně prvním studijním kurzu prověřují hlavně odolnost.

Budoucí záchranáři trénují ve sněhu svou odolnost. | Foto: Ladislav Kuboušek

Pod vedením instruktorů pro práci ve výškách se studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity cvičí v lanových technikách a nouzových postupech v nepříznivých podmínkách.



"Pracujeme jak ve dne, tak v noci, aby studenti zjistili, jak dobře ovládají topografii a orientaci v terénu. Zkouší si transport zraněného v nosítkách i s improvizovanými prostředky. To, co se hlavně potřebují naučit je spolupráce ve stresových podmínkách a v zátěži. Když jsou venku ve sněhu čtyři hodiny, je mnohem těžší se racionálně rozhodovat a komunikovat s kolegy," vysvětlil instruktor Ladislav Kuboušek, člen policejní zásahové jednotky.



Díky zátěžovému kurzu si prý studenti dobře uvědomí potřebnost důkladné teoretické přípravy. "Většina studentů říká, že obor studují, aby zachraňovali životy. To je ušlechtilý cíl, cesta k němu ale bývá složitější, než si dokáže většina devatenáctiletých na začátku představit. To ukáže až čas, jestli u náročné profese zůstanou," upozornil Ladislav Kuboušek.