Podle některých návštěvníků by českobudějovický zimní stadion, který je hlavním stánkem třeba hokejového Motoru, potřeboval třeba lepší sociální zázemí. Myslí si to například bývalý hráč a funkcionář Motoru Karel Pražák. Mezi další problémy patří třeba sedačky. Jenže právě na sedačkách se ukazuje, jak nesnadné je zasáhnout do současné podoby objektu, který byl zkolaudovaný v roce 2002.

VIDEO: Pekárenskou ulici zalila vlna jako při povodních

Podle náměstka primátora Iva Moravce je norma na vzdálenost sedaček 35 centimetrů, v Budvar aréně je vzdálenost 36 centimetrů. Jeden z návrhů úprav doporučuje vzdálenost 40 centimetrů. Pokud se k tomu město rozhodne, nepůjde jen o to, kde najít potřebné finance. "Bude to stát deset milionů korun a přijdeme o pět set míst," uvedl na posledním jednání zastupitelstva Ivo Moravec. Úbytek míst by mohla nahradit přístavba některé z tribun, uvažuje se o dvou variantách. To už jsou ale náklady v řádek stovek milionů korun.

V zastupitelstvu

Problematice Budvar arény se věnovalo na posledním zasedání tento týden zastupitelstvo města, aby se vyjasnilo, jestli je hala v pořádku z hlediska bezpečnosti a jaké by případně potřeboval úpravy. Objekt zkolaudovaný před dvaceti lety totiž nevyhovuje třeba novým normám z hlediska požární bezpečnosti. Dokud se však nezahájí rozsáhlejší úprava, třeba přístavba některé z tribun, je objekt v pořádku, protože pro něj platí staré předpisy z doby kolaudace.

Kaufland ve středu otevře novou prodejnu v Budějovicích. Je trendy a ekologický

Podle zprávy, kterou v zastupitelstvu přednesl Ivo Moravec, by se případné úpravy měly týkat tří oblastí. Vychází to jak z požadavků sportovních klubů, tak návštěvníků. Nedostatečná je kapacita doplňkových sportovišť a zázemí pro mládežnické oddíly, například chybí tělocvičny, rozcvičovny nebo klubovny. Za druhé je nedostatečná kapacita sociálních zařízení, míst pro občerstvení a celkově by bylo vhodné i zvýšit komfort návštěvníků haly - třeba úpravou sedaček. Hala má také nedostatečné skladovací kapacity.

Krok k řece nebo k Háječku

Řešení by mohlo přinést třeba zvětšení tréninkové haly směrem do ulice F. A. Gerstnera, přístavba tribuny „C“ (podél řeky), čímž by se rozšířil prostor občerstvení diváku a zvýšila by se kapacita sociálních zařízení. Tato přístavba nabízí i možnost vybudování skyboxů nad stávající tribunou „C“. Třetím způsobem, jak halu vylepšit, je propojení tribuny „D“ s letním kinem. Tato studie počítala s tím, že ve vzniklém prostoru vzniknou „suchá sportoviště“ pro přípravu mládežnických sportovců a sklady. Zároveň by zde byl vybudován větší prostor pro občerstvení s vyšší kapacitou pro sociální zařízení. Všechny tři zmíněné varianty se přitom mohou realizovat, aniž by se musela celá hala přizpůsobit novým předpisům, což je samo o sobě investice nejméně v řádu mnoha milionů. "Nejdále jsme v projektu dostavby směrem k Vltavě," říká Ivo Moravec, ale upozorňuje vzápětí, že i příprava této investice je záležitostí na několik let.

Nyní se podle Iva Moravce připravuje schůzka s vedoucím odboru sportovních zařízení města Tomášem Novákem a pokračuje údržba a opravy Budvar arény. Jen za poslední roky se investovaly miliony korun třeba do vylepšení chlazení nebo protipožární signalizace.

Budějovické zastupitelstvo potvrdilo dopravní revoluci, kritika opozice neuspěla

Žádný velký stavební zásah do haly ale aktuálně není projekčně připraven. Zásadní rozhodnutí tedy zřejmě bude čekat na příští zastupitelstvo. Ivo Moravec však upozorňuje, že problém neskončí "v šuplíku". "Budu dál pracovat na návrzích úprav, abych nástupcům měl co předat," říká Ivo Moravec.

U Budvar arény je přitom ve hře také možná velká úprava, také směrem k víceúčelovému využití například i pro společenské akce, to by si ale vyžádalo náklady odhadem na úrovni jedné miliardy korun.