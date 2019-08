České Budějovice - Středeční návštěvu jižních Čech zahájila ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v národním podniku Budějovický Budvar.

„Co ode mně čekat jiného, než čísla a ta jsou v Budvaru fascinující,“ řekla ministryně po prohlídce pivovaru a debatě s vedením. „Produkují tu 1,6 milionů hektolitrů piva ročně a usilují zvýšit produkci na 2,1. To bude obnášet ještě investici asi 1,5 miliardy korun. Jejich obrat se blíží ke třem miliardám. Budvar je významný plátce daní a významný zaměstnavatel. Je to národní podnik, který prosperuje. Je to naše státní rodinné stříbro. Mluvili jsme i o řešení situace v době nízké nezaměstnanosti, která se i zde pohybuje kolem 2,2 %,“ uvedla Alena Schillerová, která neskrývala své nadšení.