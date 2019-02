České Budějovice - Vyhlášené budvarské restaurace Masné krámy a Budvarka propadly v testu míry piva, který v krajském městě udělalo Sdružení obrany spotřebitelů. V obou natočili číšníci takzvané podmíráky.

Sdružení prověřilo v Budějovicích a okolí celkem osm podniků, zbylých šest obstálo. V Masných krámech vrchní po reklamaci sklenici dolil, v Budvarce sice také, ale s komentářem, že pivo dojde.

„Objednal jsem si a sedl mezi místní. Byli spokojeni, ale říkali, že ne vždy se míra dodržuje. Ani já jsem ji neměl na rysce, tak jsem číšníka požádal, aby mi ji dorovnal. Udělal to, ale tvářil se všelijak,“ popsal návštěvu Budvarky Pavel Kolář ze sdružení.

Náhodné selhání

Budvar považuje výsledky testu za náhodné selhání personálu. V nejbližší době udělá v obou hospodách mimořádné kontroly.

„Z výsledku průzkumu samozřejmě radost nemáme a velmi nás překvapuje, protože obě naše pivnice patří v Budějovicích mezi nejnavštěvovanější. Každý den jimi projdou stovky hostů, z nichž drtivá většina odchází spokojena,“ uvedl mluvčí Budvaru Petr Samec.

Podle zjištění České obchodní inspekce šidí na jihu Čech a Vysočině zhruba každá druhá restaurace. Deník proto udělal podobný test s kontrolory. Ze čtyř hospod chybovala pouze Pizzerie Polo u budějovické konzervatoře. Váha smažených žampionů i míry whisky byly sice v pořádku, ale pivo zůstalo pod ryskou. Pizzerie dostala na místě pokutu tisíc korun.



„Trest je v pořádku, tak je to správné, to musí být. Míry se snažíme hlídat, ale přes obědy, kdy chodí plno lidí, je to fakt těžké. Máme plnou zahrádku a deset patnáct objednávek najednou,“ reagoval majitel Dalibor Milićević.

Inspekce zkontrolovala od ledna do května 245 restaurací v jižních Čechách a na Vysočině, ve 115 z nich našla chyby. Za ně udělila pokuty ve výši 75 000 korun.

Problém s obsluhou

„Situace se zlepšuje, míry i hmotnosti. Největší problém vidím v chování personálu, který by měl být k hostům vlídnější,“ okomentoval inspektor Karel Havlíček.

Problémy s obsluhou měl i Pavel Kolář. V restauraci U Tří sedláků mu číšník nevrátil částku, kterou zaplatil navíc, takže si ji musel vyžádat. Celkově však hodnotí situaci kladně. „Kvalita piva je všude velice dobrá,“ podotkl Kolář.

Podobný názor má redaktor serveru svetpiva.cz Jiří Kaňa. Připadá mu, že hospodští jsou poctivější než dříve. Když mu přinesou pivo pod míru, přikládá to spíše náhodě než úmyslu číšníka šidit.

„A když je to hodně brutální podmíráč, tak se do té hospody nevracím, vidím, že si mě tam neváží,“ doplnil Kaňa.

Při kontrole Deníku a České obchodní inspekce obstály restaurace Budějovická fontána, Penzion Hradský a Restaurant Calcio. Jednatel posledně zmíněné Pavel Kouba šizení odsuzuje. „Nepochopím, jak někdo může dát podmírové pivo. To se nedělá,“ řekl Kouba.

Výsledky testu



Masné krámy

Podmíra, výčepní ochotný

Budvarka Karel IV.

Podmíra, výčepní neochotný

U Tří sedláků

Míra OK, výčepní neochotný

Na Zahrádce

Míra OK, výčepní velmi ochotný

U Štítu Rudolfov

Míra OK, výčepní velmi ochotný

Kavárna Husova

Míra OK, výčepní příjemný

U Zelené ratolesti

Míra OK, výčepní příjemný

Hospoda Zdíkov

Míra OK, výčepní vstřícný



Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů