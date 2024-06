Loni se Budějovickému Budvaru dařilo na domácím trhu i v exportu. Uvařil rekordní množství piva, tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o více než 11 % a zisk před zdaněním činil 396,4 mil. korun. Bylo to dokonce o téměř 55 % více než v roce 2022. Národní pivovar se krom toho stal také Zaměstnavatelem roku 2023 Jihočeského kraje.

Rok 2023 byl pro Budějovický Budvar úspěšný a z pohledu objemů dokonce rekordní. | Foto: BB

Rok 2023 byl pro Budějovický Budvar úspěšný a z pohledu objemů dokonce rekordní. Národní pivovar uvařil 1,865 mil. hl. piva, což je nejvíc v jeho dlouhé historii. Dařilo se také v tržbách, které meziročně vzrostly o více než 11 % na 3,37 mld. korun. Zisk před zdaněním činil 396,443 mil. korun. Ve srovnání s rokem 2022 se jedná o téměř 55 % lepší výsledek. Vedle skvělých obchodních výsledků se dařilo i v oblasti péče o zaměstnance. Důkazem toho byl například zisk titulu Zaměstnavatel roku 2023 Jihočeského kraje.

„Těší mě, že k loňskému růstu přispěla většina našich trhů včetně toho domácího. V exportu se objemově povedlo nahradit ztrátu ruského trhu a vedle rozvoje stávajících trhů se nám dařilo nacházet také nové příležitosti. Například ve Spojených arabských emirátech či Albánii jsme zaznamenali rekordní růst. K růstu na domácím trhu krom rozvoje našeho standardního portfolia přispělo také pokračující partnerství s Mattoni 1873 a ochucené nealkoholické pivo BirGo. Úspěšný rok 2023 je důkazem, že orientace na segment prémiových piv doma i ve světě funguje a Budějovický Budvar zde má co nabídnout,“ uvedl Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar loni překonal historické maximum ve svém ročním výstavu.Zdroj: BB

Budějovický Budvar patří tradičně mezi největší exportéry českého piva. Loni vyvezl za hranice 1,337 mil. hl., což představuje přes 70 % celkových objemů a meziroční nárůst o 4,6 %. Rostl i na domácím trhu, a to o 3,8 % oproti roku 2022. Ve spolupráci s českými minipivovary JungBerg, Mad Cat, Pioneer a Clock uvedl na tuzemský trh 4 pivní speciály. V rámci unikátního projektu Partnership Brewing, jehož cílem je zvýšit povědomí o kategorii českého ležáku ve světě, spolupracoval také se třemi řemeslnými pivovary z Velké Británie, Německa a Dánska.

V souladu s dlouhodobou strategií pokračoval národní pivovar v investicích do vlastního rozvoje, na které naváže i letos, kdy rozšíří stávající kapacitu varny na 2,15 mil. hl. ročně a bude investovat do vlastní fotovoltaiky. Začátkem roku byl veřejnosti představen projekt Pivovar otevřený a zelený. Jeho cílem je rozvíjet areál pivovaru směrem k inovativním a environmentálním řešením, která podpoří efektivní výrobu piva a zároveň zvýší návštěvnickou atraktivitu. Ve výhledu příštích několika let by zde mělo vzniknout nové návštěvnické centrum s kapacitou až 200 tisíc návštěvníků ročně. Plány na realizaci projektu v současnosti zpracovává tým architektů vybraných na základě soutěžního workshopu. Konkrétní návrhy by měly být známy v průběhu letošního léta.

„Nové návštěvnické centrum vnímáme jako jeden z větších rozvojových projektů. Chceme jej výrazně předělat, zmodernizovat a více otevřít areál veřejnosti. Současně ale chceme při rozvoji uvažovat komplexně, tedy i s propojením na území, v němž se pivovar nachází. Proto se společně s městem a krajem zabýváme možnostmi funkčního napojení návštěvnického centra na síť cyklostezek, abychom se stali snadno dostupným a atraktivním turistickým cílem třeba i pro ty, kteří ve volném čase do auta sedat nechtějí,“ doplnil Dvořák.

TZ Budějovického Budvaru