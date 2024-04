Budějovický Budvar v loňském roce překonal historické maximum ve svém ročním výstavu. Uvařil 1,865 milionu hl. piva, což je nejvíc za téměř 130 let jeho existence a meziroční nárůst o 4,29 %. Po mírném propadu v roce 2022 tak národní pivovar opět navázal na pozitivní trend růstu celkových objemů z předchozích let. Dařilo se i v prodejích, a to jak na domácím trhu, tak v exportu, kde se Budvaru podařilo nejen vyrovnat ztrátu ruského trhu, ale dokonce překonat rekordní objemy z roku 2021. Rekordní byly také tržby z prodeje výrobků a služeb, které meziročně vzrostly o 11,4 % na 3,37 miliardy korun.

„Rok 2023 určitě můžeme považovat za úspěšný. Po v mnoha ohledech krizovém roce 2022 se nám podařilo rychle vrátit na růstovou trajektorii. Poděkování patří především našim zákazníkům, spotřebitelům, ale určitě také zaměstnancům. Za každým úspěchem stojí především skvělí lidé, i proto jsem velmi rád, že kromě objemů a tržeb děláme pokroky také v oblasti péče o zaměstnance. V roce 2023 jsme získali hned několik HR ocenění včetně titulu Zaměstnavatel roku 2023 Jihočeského kraje,“ uvedl Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar loni překonal historické maximum ve svém ročním výstavu.Zdroj: BB

Na domácím trhu se Budvaru dařilo v obou prodejních kanálech Horeca a Retail a v objemech meziročně vyrostl o 3,8 %. V hospodách a restauracích se stal tahounem růstu Budvar 33, naopak kanál retail se opíral o prodeje Budweiser Budvar Original. Pozitivní vývoj podpořilo také pokračující partnerství s Mattoni 1873 a ochucené nealkoholické pivo BirGo.

Národní pivovar loni taktéž navázal na spolupráci s českými minipivovary. V průběhu roku představil celkem pět limitek uvařených s minipivovary JungBerg, Mad Cat, Pioneer, Sibeeria, a Clock. Společně s grafikem Tomášem Břínkem (TMBK) byla na podzim představena limitovaná edice designu plechovek Budvar 33 a koncem roku byla na trh uvedena také speciální edice Budweiser Budvar Original z čerstvého chmele.

Budějovický Budvar loni překonal historické maximum ve svém ročním výstavu.Zdroj: BB

Budějovický Budvar patří dlouhodobě mezi největší exportéry českého piva. To potvrdil i v roce 2023, když za hranice České republiky vyvezl 72 % své celkové produkce a meziročně v exportu objemově vyrostl o 4,62 %. Mezi nejvýznamnější trhy patřilo tradičně Německo, následované Polskem, Slovenskem, Velkou Británií a Rakouskem. Národní pivovar loni mimo jiné v rámci svých exportních trhů představil unikátní projekt Partnership Brewing, jehož cílem je skrze spolupráci s vybranými zahraničními pivovary zvýšit povědomí o kategorii českého ležáku ve světě. Své síly spojil se třemi řemeslnými pivovary Thornbridge, Brlo a Mikkeller.

Budvar pokračuje ve spolupráci s českými minipivovary i v letošním roce. V březnu již představil limitku Farmhouse Ale uvařenou s minipivovarem Zlatá kráva. Krom toho letos na tuzemský trh uvede plechovkové pivo Redix a ve spolupráci s Mattoni 1873 Budějovický Budvar loni překonal historické maximum ve svém ročním výstavu.Zdroj: BBpředstaví sudové BirGo, a to v nejúspěšnější příchuti mango-limetka. Chystá se také investovat do vlastního rozvoje, například výstavby fotovoltaické elektrárny či rozšíření stávající kapacity varny. V rámci projektu Pivovar otevřený a zelený, který byl představen začátkem tohoto roku, by se v následujících letech měl zaměřit na komplexní rozvoj celého pivovarského areálu včetně návštěvnického centra. To by v budoucnu mohlo pojmout až 200 tisíc návštěvníků ročně. Důraz bude kladen na zelená a udržitelná řešení, která podpoří nejen efektivní výrobu piva, ale povedou také ke zvýšení návštěvnické atraktivity pivovaru.

Zdroj: Barbora Povišerová