Budějovický Budvar, n. p., chystá historické navýšení kapacity přes dva miliony hektolitrů ročně. Ve spolupráci s městem a krajem chce také přivést cyklostezky až k pivovaru.

Budějovický Budvar, n. p., chce mimo jiné v budoucnu rozšířit návštěvnické centrum. | Video: Edwin Otta

Pokračování spolupráce s malými pivovary, navýšení kapacity výroby, úpravy návštěvnického centra nebo vyslání dvou rozhodčích na světovou pivní soutěž do Las Vegas. To plánuje na letošní rok Budějovický Budvar, n. p.

K těm prestižnějším událostem pro pivovar bude patřit účast dvou zástupců na World Beer Cup v americkém Las Vegas. Do poroty se pečlivě vybírá a jedinými Čechy, kteří budou letos v mezinárodním hodnotitelském týmu, budou sládek Budvaru Aleš Dvořák a Radim Zvánovec. Ten pracuje jako reprezentant českobudějovického pivovaru ve Velké Británii, kde se stará mimo jiné o klíčové zákazníky.

Požehnaný ležák pro českobudějovickou Diecezní charitu. Na snímku vlevo ředitel Budvaru Petr Dvořák a Jiří Kohout ředitel Diecezní charityZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Na domácí půdě chystá Budějovický Budvar mimo jiné investice, které mu umožní navýšení kapacity výroby. Podle ředitele pivovaru Petra Dvořáka se nyní podnik pohybuje na hranici možností. Současná kapacita je 1,9 milionu hektolitrů piva za rok. „Vloni jsme udělali 1,865 milionu,“ upozorňuje Petr Dvořák a dodává, že „úzkým“ místem je nyní varna a navazující procesy výroby. Různá technologická vylepšení mají umožnit překročení historické hranice 2 milionů hektolitrů. „Chceme se dostat na kapacitu 2 150 000 hektolitrů,“ dodává Petr Dvořák.

Bioplynka i sluneční panely

Podle ředitele bude pivovar investovat také do obnovy sklepů ve staré části a do energetiky. „Poslední dva roky nás naučily, že energie se platí zlatem. Chceme se zaměřit na to, jak ji ušetřit a na to, jak si ji sami vyrobit. Připravujeme instalaci solárních panelů a zřízení bioplynové stanice,“ říká Petr Dvořák. Bioplynová stanice by využívala odpadní vody.

Pokračovat chce i letos Budvar ve spolupráci s malými pivovary v České republice. Tento rok už podle mluvčí Barbory Povišerové českobudějovický podnik například vařil pivo s pivovarem Zlatá kráva z Nepomuku. Létající sládek národního pivovaru Aleš Dvořák zde uvařil neobvyklé pivo Farmhouse Ale v limitované edici. Belgičtí a francouzští sedláci jej kdysi vařili, aby jim při letních žních na polích nevyschlo hrdlo. I proto se k jeho výrobě používají různé druhy obilí a vyznačuje se typickou obilnou chutí. Pivo Aleš Dvořák uvařil ve spolupráci se Žanetou Petružálkovou, sládkovou z minipivovaru Zlatá kráva.

Vedle žita a ovsa i pohanka

„Farmhouse Ale je pivo, které kdysi sedláci vařili z toho, co měli zrovna k dispozici. My jsme při vaření použili žito, pšenici, ječmen, oves, a navíc jsme ještě přidali pohanku. Pro kvašení jsme zvolili belgické kvasinky, což pivu dodává další neobvyklou chuť,“ upřesnil Aleš Dvořák z Budvaru. Označení létající sládek získal právě díky tomu, že v různých minipivovarech předává své zkušenosti.

„Spolupráce s Budvarem byla pro nás výzvou, která se neodmítá. I pro mě osobně byl celý proces vaření limitky Farmhouse Ale velkým přínosem, a to již od samotného plánování receptu. Zajímavou zkušeností pro mě pak bylo použití pohanky, netradiční suroviny k vaření piva. Věřím, že toto speciální farmářské pivo udělá lidem radost a že mnoho z nich díky němu objeví kouzlo našeho farmářského pivovárku v Nepomuku,“ uvedla Žaneta Petružálková z minipivovaru Zlatá kráva. Speciál Farmhouse Ale bude dostupný v prodejnách Globus. Ve vybraných podnicích v ČR jej naleznete také na čepu.

Návštěvnické centrum

Budějovický Budvar nyní další limitovanou edici připravuje s pražským minipivovarem Dva kohouti, který sídlí v Karlíně. Za Budvar se na přípravě piva typu India pale lager podílel Petr Košín a nefiltrovaný pěnivý mok nyní zraje ve sklepích a slavnostně má být první sud naražen 5. června v Českých Budějovicích. Podobně se připravují ještě dvě limitované edice a Budvar navázal i spolupráci se třemi zahraničními pivovary, s nimiž vaří český ležák v Dánsku, Velké Británii a Německu.

Mezi novinky v českobudějovickém pivovaru patří také architektonická soutěž na rozšíření návštěvnického centra a další rozvoj areálu. Do soutěže se přihlásilo více než 30 architektonických ateliérů z celé Evropy. Sedm z nich prošlo na základě hlasování odborné poroty do užšího výběru. Na počátku února již architekti absolvovali detailní prohlídku areálu národního pivovaru a nyní pracují na konkrétních návrzích. Začátkem července by měly být známé finální návrhy. „Ty potom ukážeme. Zatím jsme ve stadiu úvah,“ uvedl ohledně realizace Petr Dvořák.

Cyklostezky až k pivovaru

Všechny předložené návrhy musí odrážet komplexní pohled na rozvoj areálu a být v souladu se strategií rozvíjet pivovar směrem k inovativním enviromentálním řešením, která podpoří efektivní výrobu piva a povedou mimo jiné i ke zvýšení atraktivity celého areálu pro návštěvníky. Do budoucna se například počítá až s trojnásobným navýšením současné kapacity návštěvnického centra, zelenými fasádami, pivovarskou vyhlídkou, zelenou stezkou nad pivovarem nebo třeba fotovoltaickými elektrárnami či parkovacím domem.

„Návštěvnické centrum chceme výrazně předělat a zmodernizovat i s vizí, že bychom se dostali z dnešních 60 000 na 200 000 návštěvníků ročně, a více tak otevřeli areál veřejnosti. Současně ale chceme při jeho rozvoji uvažovat komplexně, tedy i s propojením na území, v němž se pivovar nachází. Proto se společně s městem a krajem již zabýváme možnostmi funkčního napojení návštěvnického centra na síť cyklostezek, abychom se stali snadno dostupným a atraktivním turistickým cílem třeba i pro ty, kteří ve volném čase do auta sedat nechtějí,“ říká ředitel Budvaru Petr Dvořák.