Nejvíce piva za celou svou historii uvařil vloni Budějovický Budvar, národní podnik. Výstav se zvýšil na 1, 679 milionu hektolitrů piva. Také tržby byly podle právě zveřejněných celkových výsledků rekordní a činily přes 2,8 miliardy korun.

Národní pivovar Budějovický Budvar v loňském roce meziročně zvýšil výstav piva o 4,8 % na celkový objem 1,679 mil. hektolitrů. To je nejvyšší objem za 124 let existence pivovaru. Tahounem růstu byly ležáky. V roce 2019 pivovar uvařil nejvíce ležáku ve své historii a jeho podíl na celkové výrobě pivovaru dosáhl téměř 78,4%. Pivovar zároveň v loňském roce vyexportoval nejvíce piva ve své historii. Objem vývozu se meziročně zvýšil o 7,4 % na 1 154 000 hektolitrů.

Budějovický Budvar loni vyvážel pivo do téměř 80 zemí světa. Mezi pět největších odbytišť se v roce 2019 zařadily Německo, Polsko, Slovensko, Rusko a Velká Británie. Tradičně 90 % objemu exportu tvořil světlý ležák Budweiser Budvar Original, který se v některých zemích prodává pod značkami „Budějovický Budvar“ nebo „Czechvar“.

Pivovar dosáhl rekordních tržeb za vlastní výrobky a služby přesahující 2,800 mld. Kč. Samotné tržby za pivo se meziročně zvýšily o 6,3 % na 2,716 mld. Kč. „Jsem rád, že i nadále potvrzujeme úspěšnost strategie zaměření se na prémiové segmenty, i proto rosteme v tržbách za pivo rychleji než v samotném objemu. Dobrou zprávou je i více než 2% nárůst prodeje našeho piva na jinak klesajícím domácím trhu,“ říká Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Dobré obchodní výsledky se příznivě promítly i do hospodaření podniku. Zisk před zdaněním se meziročně zvýšil o 10,9 % na hodnotu 363,7 mil. Kč, což je od roku 2001 zatím nejlepší dosažený výsledek. V roce 2019 pivovar uvedl na trh do segmentu on trade nový hořký ležák Budvar 33 – „první hořký ležák z Budvaru“. Ležák si u zákazníků získal velmi příznivou odezvu a tak na jaře letošního roku pivovar uvedl na trh i jeho balenou verzi v lahvích a plechovkách.

V roce 2019 národní pivovar dále rozvíjel spolupráci s vybranými nezávislými craftovými pivovary. Společně s pivovarem Cobolis uvařil Budějovický Budvar ležák Společné z Budvaru, který byl na trh uveden v květnu 2019. Národní pivovar úspěšně rozvíjel spolupráci se šesti malými pivovary z různých regionů České republiky (Antoš, Clock, Nachmelená opice, Permon, Zichovec, Zvíkov) – na podzim loňského roku vyústila tato spolupráce v limitovanou edici piva Sedm spolčených.

Na investice loni vynaložil Budějovický Budvar 738 mil. Kč. I v roce 2019 pokračoval pivovar v realizaci rozvojového plánu, který byl zahájen již v roce 2015. V loňském roce uvedl například do provozu novou lahvovou linku. Do plného provozu byly letos uvedeny kapacity pro hlavní kvašení (cylindro-kónické tanky). V roce 2020 plánuje pivovar další rozšíření kvasných kapacit. Po ukončení všech naplánovaných investic v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč se roční výstav pivovaru zvýší na více jak 2 miliony hektolitrů.

Aktuálně bylo instalováno podle hlavního sládka pivovaru Adama Brože 24 výše zmíněných tanků. "Stavební přípravy a samotná instalace tanků trvaly zhruba rok. Jeden tank má kapacitu 3000 hektolitrů," říká Adam Brož. "Výhoda uzavřených tanků, které nahradily otevřenou spilku, je v tom, že zařízení umožňuje nejvyšší stupeň hygieny provozu. Ve větších objemech je také výhodou hospodárný provoz a přesné řízení hlavního kvašení," dodává Adam Brož.

Letos má ještě přibýt dalších 16 tanků. "V budoucnu plánujeme rozšířit varnu a zvětšit kapacitu plechovkové linky. Jde o součást rozvojového plánu pivovaru, který zahrnuje i logistické centrum, ležácký sklep nebo stáčírnu lahví," popisuje podrobněji rozvojové plány Petr Dvořák.

Kvůli koronaviru sice pivovar podle Petra Dvořáka ve srovnání s loňským rokem registruje stále zásadní pokles v sudovém pivu. "Dorovnáváme ho ale pivem baleným," říká k aktuálnímu dění na pivním trhu Petr Dvořák.