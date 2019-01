České Budějovice-Z nákladní rampy pivovaru Budvar začala v pondělísvou historickou pouť první zásilka světlého ležáku do Číny.

Čekala ji cesta kamionem do Prahy, z Prahy vlakem do Německa a odtud po moři do Číny. „Dva kontejnery s pivem dorazí do Šanghaje sedmnáctého července,“ uvedl k průkopnické cestě Tomáš Bártů, exportní manažer Budějovického Budvaru, n. p., pro Asii.



V čínském městě Šanghaj, které má víc obyvatel než Česká republika, se bude pivo prodávat s ochrannou známkou Budějovický Budvar, ale latinka by čínskému zákazníku mnoho neřekla. Stejně jako každé jiné importované pivo bude mít budvarský světlý ležák na novém zámořském trhu své zvláštní jméno.



„V Číně musí znít ekvivalenty pozitivně a silně, i když pro lidi mimo Čínu to může znít zvláštně,“ zmínil ke hledání příhodného výrazu Bártů.



Nové jméno

Výsledkem několikaměsíčního zkoumání je trojice znaků, která by se dala vyslovit jako „Bai De Fu“ a v překladu znamená Mít mnoho štěstí nebo Všichni mají mnoho štěstí. „Po pití piva Budějovický Budvar,“ dodává s úsměvem k neobvyklému názvu Bártů. Jedno z dalších importovaných piv se v Číně prodává například pod jménem Sto veličenstev.



V prvních dvou speciálních kontejnerech vypravili z Českých Budějovic do Číny 2600 kartonů piva, přičemž v každém kartonu je 24 třetinkových lahví. Celkový objem první zásilky je 206 hektolitrů. „Letos bychom chtěli dodat do Číny sedm set hektolitrů. Do konce roku by tam mělo jít ještě pět kontejnerů,“ přiblížil plány vývozce tiskový mluvčí Budvaru Petr Samec.



Luxus

Cena pro finálního zákazníka by měla být 30 až 40 jüanů, přičemž aktuální kurz čínské měny je 2,20 koruny za jeden jüan. Pivo se bude prodávat hlavně v některých restauracích se zahraniční klientelou, které by se mělo prodat zpočátku asi dvě třetiny objemu.



Budvarský ležák se tedy zařadí na novém odbytišti po bok ostatních významných evropských nebo světových exportérů, přinejmenším, co se ceny týká. Bude to dražší pití určené spíše pro movitější zákazníky. Donedávna se dokonce v Číně platila za dovážené pivo ještě daň z luxusu.



Místní piva jsou mnohem levnější, ale i chuťově odlišná. „Chybí jim český říz,“ poukázal na hlavní rozdíl Bártů. V Říši středu, jak se Číně také říká, jsou i jiné speciality. Místní piva se například prodávají v lahvích o objemu 0,6 litru. a piva vypijí Číňané méně než Češi.



Znovu do Norska

Zdejší trh se ovšem bouřlivě rozvíjí, i když mezi městy a venkovem zůstává téměř propastný rozdíl. „Nedá se odhadnout, kam až to doroste,“ zdůraznil Bártů k nové obchodní šanci. Firma však na čínském trhu nepředpokládá masové prosazení, zejména proto, že zdejší piva jsou zhruba o dvě třetiny levnější. Dalším trhem, který chce Budvar letos otevřít, i když je to spíš návrat po dlouhých letech, je skandinávské Norsko.