České Budějovice - Nové pivo pomohlo Budějovickému Budvaru, n. p., překonat hranici milionu vystavených hektolitrů o 17 dní dříve než v minulém roce.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Na letošním výstavu se příznivě projevuje zahájení celostátní distribuce značky Pardál na počátku roku,“ řekl obchodní ředitel pivovaru Robert Chrt.



„Ačkoliv pro mnoho spotřebitelů se jednalo o zcela neznámou značku, rychle získala zajímavý tržní podíl. Nejprodávanějším druhem piva z naší produkce ale stále zůstává světlý ležák Budweiser Budvar,“ doplnil Chrt.



V minulém roce překonali v Budvaru hranici milionu vystavených hektolitrů 17. října. Letos k tomu došlo již 30. září. Lepší výsledky měl pivovar již v 1. pololetí, na nárůstu se podílel především tuzemský prodej, který meziročně stoupl o 8,3 %. Export za první pololetí vzrostl o 0,6 %.



Budějovický Budvar v posledních čtyřech letech stále zkracuje dobu, kterou potřebuje k dosažení magického objemu 1000000 vystavených hektolitrů. Zatímco v roce 2005 ji dosáhl 2. prosince, v roce 2006 tomu bylo 16. listopadu, v loňském roce 17. října a letos již 30. září.



Ve své historii překonal Budějovický Budvar roční výstav milionu hektolitrů poprvé v roce 1996. Tehdy vystavil 1.025.811 hl. Za zmínku stojí také fakt, že za 113 let existence vystavil tento pivovar celkem 39,8 milionu hl piva. K výrobě prvního milionu hektolitrů potřeboval Budvar na počátku své existence 13 let - trvalo to od roku 1895 až do roku 1908.