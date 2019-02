Za lepším rázem počasí, který můžeme sledovat v posledních dnech, stojí podle meteorologa Daniela Maňhala z Českého hydrometeorologického ústavu tlaková výše nad západní a severní Evropou. „Kolem proudí teplý vzduch ze severozápadu,“ vysvětluje.



Hezké počasí má podle meteorologa vydržet i v úterý 26. a ve středu 27. února. V horských údolích však bude stále pod nulou, a to předpokládaných -8 stupňů Celsia. „Teplé počasí bude vrcholit ve čtvrtek,“ slibuje Daniel Maňhal. Teplota vzduchu by měla podle něj dosáhnout dokonce 14 až 17 stupňů Celsia. Bude foukat mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. „V pátek se to trochu zkazí,“ předpovídá meteorolog. Má přijít totiž studená fronta. „Nečekáme však nic dramatického,“ dodává.



V těchto teplých dnech se mají dát zahrádkáři podle Jiřího Smoly, pracovníka Zahradnictví Šikl Vodňany, nejprve do úklidu zahrádky a pak se mohou těšit na jarní květy. „Nyní se sází ven macešky, petrklíče a cibuloviny. V pondělí byl podle zahradnického kalendáře den vhodný k údržbě zahrady. Můžete si vyhrabat mech a staré listí a vysadit do truhlíků macešky a do oken petrklíče,“ radí pěstitelům. Do skleníků nebo za okno se podle něj nyní sejí papriky, raný salát, celer, rebarbora. „Předpěstované rostliny pak budete moci vysadit ven v polovině května, kdy už nebudou hrozit přízemní mrazíky,“ dodává zahradník. Je prý dále i vhodné období pro řízkování bylin. Po řízkování je dobré počkat přibližně měsíc, než rostlinky zakoření a pak bude možné je vysazovat ven a také využívat v kuchyni.

Počasí v nejbližších dnech

ÚTERÝ 26. února: polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 12 až 15 °C, mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s

STŘEDA 27. února: skoro jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 13 až 16 °C, slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s

ČTVRTEK 28. února: jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 14 až 17 °C, mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 m/s Zdroj: chmi.cz