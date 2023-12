Staré desky se dají pořád koupit mezi sběrateli a mnozí je přehrávají i na gramofonech starých půl století. V klubu Fabrika se nakupovalo i na Vánoce.

Burza hudebnin v klubu Fabrika. | Video: Edwin Otta

Burza gramofonových desek, kazet nebo triček a jiných hudebních suvenýrů se konala v sobotu 16. prosince v budějovickém Music clubu Fabrika. „Pořádáme ji třikrát, čtyřikrát do roka,“ říká produkční klubu Martin Matoušek. I v době moderních hudebních nosičů se na burze stoly zaplnily i gramofonovými deskami. Poslouchat se dají buď na starých gramofonech, třeba i rekonstruovaných, nebo na nových přístrojích. Podle Martina Matouška záleží na vkusu posluchače.

K fanouškům staré techniky patří stále dost lidí. „Desky poslouchám na technice ze 70. a 80. let. Na ničem jiném. Vyrobili je jako analogové. Tak je poslouchám přes analogový gramofon. A hlavně se mi líbí,“ oceňuje design starších gramofonů fanoušek přezdívaný Pixla. „Mám to jako velký koníček,“ komentoval svoji cestu do Budějovic muž od Benešova a dodal, že do Budějovic jezdí, když má možnost. Na burze nakupuje pro sebe, protože bližní mají jiné koníčky.

To Martin Matoušek nakupuje na burze pro sebe i pro kamarády. „Co mě tak cvrnkne do nosu,“ dodává produkční Fabriky a připojuje, že jeho okolí má štěstí v tom, že dobře ví, čím mu udělají radost.