Naposledy se ve středu blízcí a známí rozloučili s emeritním ředitelem Jihočeského divadla Janem Duškem, který náhle zemřel minulý čtvrtek ve věku 77 let. Přinášíme vzpomínku Karla Daňhela, emeritního ředitele Divadla Oskara Nedbala v Táboře.

Pohřeb Jana Duška v Českých Budějovicích. | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

"Bylo mi ctí pracovat pod výborným ředitelským vedením Jana Duška několik let v táborském Divadle Ivana Olbrachta, později přejmenovaném na Divadlo Oskara Nedbala. Nastoupil z učitelského místa v Opařanech na programové oddělení táborského divadla jako vedoucí asi v roce 1971, kde v následujícím, pro kulturu nelehkém období, svojí autoritou zaštítil a vytvořil pracovní prostředí především pro vynikající dramaturgyni paní Dagmar Chobotovou a další odborné zaměstnance divadla. Po krátkém čase, díky své autoritě a vynikajícím odborným i organizačním schopnostem, postoupil na místo ředitele divadla. Měl jsem to štěstí pracovat v této instituci s ředitelem Janem Duškem jako odborný pracovník pro hudební obory až do roku 1976, kdy byl pan Dušek jmenován ředitelem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, které tak získalo na dlouhých šestnáct let spolehlivé a koncepční odborné vedení. Po odchodu pana ředitele Duška z funkce na počátku devadesátých let a po jeho opětovném návratu v roce 1996 jsem měl tu čest a radost spolupracovat s panem ředitelem tentokrát z postu ředitele táborského Divadla Oskara Nedbala. Spolupráce, tentokrát partnerská, byla pro mě nejen ctí a školou, ale i radostí z přátelství, které přispělo k vytváření podmínek pro bohaté uplatnění umělců z Jihočeského divadla v divadle táborském.