Předehru pondělního jednání budějovických zastupitelů obstarala slovní šarvátka kolem návrhu Jana Piskače (Piráti). Na program se pokusil prosadit bod o možné humanitární pomoci Bělorusku.

V září totiž zastupitelstvo drželo minutu ticha na podporu běloruské opozice, jejíž demonstrace jsou násilně potlačovány. A Jan Piskač vyzval ke konkrétní pomoci, bez níž je zmíněná minuta ticha podle něho jen prázdným gestem.

Proti tomu se ale ostře ohradil Šimon Heller (KDU-ČSL). Řekl, že označit symbolické gesto (k němuž se však všichni zastupitelé nepřipojili) za prázdné, je vyjádřením neúcty k těm, kteří jsou postiženi v Bělorusku za své názory. Zastupitel za KSČM Petr Braný navíc upozornil, že pro podobné návrhy se ale koná porada předsedů klubů jednotlivých stran před zasedáním. Když pak Piráti podali ještě jeden návrh na doplnění programu, tak Petr Braný nadnesl, že je v pokušení navrhnout, aby předseda Pirátů nebyl na sezení předsedů klubů zván. "Mám dojem, že chceme nahrazovat divadlo, teď, když se tam lidé bojí chodit," dodal v nadsázce na adresu slovní přestřelky, která se před schválením programu udála mezi některými zastupiteli. Jan Piskač totiž mimo jiné oslovil Šimona Hellera (KDU-ČSL): Bratře v Kristu, Šimone!" A zastupitel za lidovce opáčil "Milý soudruhu Piskači!"

Doplňující bod programu k pomoci Bělorusku při hlasování neprošel, ale zastupitelé se k problému zřejmě vrátí. Nejvíce času včera na jednání zabrala úprava územního plánu u Branišovské ulice kvůli bytové výstavbě.

Klasické bytové domy místo rodinných domků, jak nyní ukládá územní plán, by chtěla stavět podél Branišovské ulice v Českých Budějovicích společnost Ruhl Immo CZ. Území větší než tři hektary už má přitom připravené třeba asfaltové cesty. V pondělí českobudějovičtí zastupitelé rozhodovali o tom, jestli se začne zmíněná úprava územního plánu připravovat.

Druhý pokus

Náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB) přitom upozornil, že se zdrží hlasování, jako při minulém projednávání. Žadatel se totiž na vedení města neobrátil poprvé. V prvním případě ale neuspěl.

Nyní upravil svůj návrh v tom smyslu, že zůstala výšková výstavba, ale s vyloučením větších podnikatelských aktivit. „Diskuse byla velmi široká,“ zmínil k přípravám materiálu pro jednání Juraj Thoma a připojil, že možná některé zastupitele kontaktovali zástupci budějovického sportovního klubu, aby změně „pomohli“.

Zastupitel Petr Braný (KSČM) zareagoval konstatováním, že ani nechtěl moc vystupovat v diskusi, ale zaujalo ho vyjádření náměstka primátora k přípravě bodu. „Samozřejmě, já jsem teď mluvil s panem Vozábalem,“ (Martin Vozábal, generální manažer SK Dynamo pozn. red.) uvedl Petr Braný. Vzápětí ale připojil, že by tedy náměstci měli říkat vždycky, s kým předem hovořili. „A neslíbili mně ani zařadit do „B“ mužstva ani nic jiného,“ dodal Petr Braný s úsměvem, k setkání se zástupcem Dynama.

Paletu informací vzápětí doplnil zastupitel Martin Pikous (HOPB), který řekl, že prokurista společnosti, která usiluje o změnu územního plánu, je nově zvolen do krajského zastupitelstva za ANO. Náměstek primátora Viktor Lavička (ANO) na to opáčil, že tento fakt nehraje roli, protože záměr investora trvá osm let, společnost v území investovala do základní technické vybavenosti, chodníku u Branišovské ulice a počítá se s napojením budoucích objektů na teplárnu.

Viktor Lavička také připomněl, že město chce stavět novou komunikaci od Branišovské k ulici Na Sádkách a bude k tomu potřebovat od investora pozemek a firma již předem avizovala, že bude respektovat cenu, kterou určí znalec. „Jestliže máme nabídnout v Českých Budějovicích zajímavé bydlení a jako město na to prostředky nemáme, musíme podpořit soukromé investory. A musíme jít do výšky, nemůžeme jít do šířky,“ poukázal na omezený katastr Viktor Lavička.

Podmínka

To ocenil například zastupitel Svatomír Mlčoch (za SZ), který dodal, že návrh úpravy územního plánu nyní v prvním kole podpoří.

Věc ale přijde do zastupitelstva ještě jednou po vyjádření různých institucí. A definitivní podporu Svatomír Mlčoch podmínil tím, že nebude v území zastavěno více než 40 % plochy. Nakonec bylo pro 33 zastupitelů z celkových 45 a návrh tak v prvním kole prošel.

V Budějovicích chystají investoři řadu nových objektů s bydlením. Město chce samo stavět nájemní byty v bývalém armádním areálu ve Čtyráku.

Pondělní zasedání budějovických zastupitelů trvalo dohromady jen necelé tři hodiny. I při omezeném programu je to mimořádná rychlost. Pravidlem bývá zhruba deset až dvanáct hodin jednání. V pondělí se ovšem téměř zdrželi slova někteří obvyklí hlavní řečníci, možná i s ohledem na aktuálně probíhající vyjednávání o nové krajské koalici, jehož jsou většinou důležitými aktéry.