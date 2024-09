Kvůli budoucnosti Žižkových kasáren pozvala českobudějovická radnice tři týmy architektů a investorů, aby navrhli městu, jak postupovat. Výsledky jejich práce lze nyní vidět na náměstí Přemysla Otakara II. Městu patří východní polovina areálu kasáren, západní polovinu kasáren chce ministerstvo spravedlnosti proměnit v nový justiční palác.

Využít staré průmyslové areály

Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové chtějí být České Budějovice moderní metropolí pro 21. století. Proto by se nemělo v Českých Budějovicích stavět jen „na zeleném“. „Měli bychom využít i brownfieldy,“ zdůraznila ohledně nevyužívaných areálů Dagmar Škodová Parmová. A doplnila, že právě do těchto lokalit by mohla směřovat výstavba nových bytů.

„Lokality, kde je možná přeměna, je celá řada. Některé jsou v majetku města. Některé jsou soukromé,“ uvedl k zanedbaným areálům náměstek primátorky Lubomír Bureš a poukázal třeba na bývalou slévárnu nebo Sfinx. „Ale asi nejvíce, co nás trápí, je to, co se děje před autobusovým nádražím,“ zmínil Lubomír Bureš. Připojil, že kasárna a jejich okolí jsou jednou ze vstupních bran do Českých Budějovic. Proto vedení města pozvalo zmíněné tři týmy právě s úkolem najít budoucnost pro část Žižkových kasáren.

Principy pro celé město

Nemělo se ale hledat konkrétní řešení, spíše principy, které by město mohlo využít i jinde. A jde také o spolupráci s vlastníky okolních pozemků. Lubomír Bureš připomněl, že část kasáren ve vlastnictví města umožňuje při přestavbě nebo nové výstavbě vznik více než 200 bytů. „Všechny týmy se ale na území podívaly z větší výšky a v okolí je možná výstavba až pro několik tisíc lidí,“ řekl Lubomír Bureš. Zmínil, že město oslovilo i továrnu Vicsofan ohledně možného přestěhování, protože by pak od autobusového nádraží až po Novohradskou vznikl velký prostor třeba i pro nové centrum města.

Pozvané tři týmy byly záměrně složené tak, aby zastupovaly rozvojové firmy vlastněné městy nebo čistě soukromého investora. Proto také jejich návrhy obsahují vedle různého architektonického pojetí i různé způsoby podílu města a různé způsoby financování projektů proměny.

Dostupnost bydlení

Podle předsedy komise pro rozvoj metropolitní oblasti architekta Martina Krupauera, je na tom Česká republika ve srovnání s ostatními státy EU velmi špatně s dostupností bydlení. Také proto hledá město příležitosti pro novou bytovou výstavbu.

Byty potřebuje město mimo jiné proto, aby se díky atraktivním bytům dařilo v Českých Budějovicích udržet i mladé rodiny. A v Žižkových kasárnách by atraktivní byty mohly vzniknout i díky své pozici v širším centru města. Prvním krokem ke změnám je úprava územního plánu. Ta už začala, ale její příprava a provedení se všemi formalitami bývá zhruba záležitostí jednoho roku.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Jak by se také mohla proměnit bývalá budějovická Žižkova kasárna, ukazuje výstava na náměstí.

Budějovice už bytovou výstavbu připravují na bývalém vojenském cvičišti ve Čtyřech Dvorech. Chystá se tam 323 bytů. „V listopadu bychom měli mít stavební povolení,“ říká Dagmar Škodová Parmová. Žádost už má město podanou.

Branišovská

V Budějovicích staví byty i soukromí investoři. Například na jih od Branišovské ulice se dokončuje výstavba několika bytových domů. V lokalitě zastupitelstvo kvůli tomu nedávno provedlo i změnu územního plánu, která na části pozemků umožnila místo individuálního bydlení zahradního charakteru kolektivní bydlení. Na části parcel tak místo původně plánovaných rodinných domů je možné stavět bytové domy.

Branišovská ulice dosud tvořila hranici sídliště Máj. Teď se zástavba začala rozšiřovat také do zatím nezastavěné plochy mezi areálem Jihočeské univerzity a betonárnou U Hada. Staví se také komplex o přibližně 150 bytech nedaleko Parku 4D a už v minulých letech třeba byly částečně zastavěny bytovými domy plochy mezi Jihočeskou univerzitou a areálem Akademie věd ČR.