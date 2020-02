České Budějovice - Zemi vycházejícího slunce - daleké Japonsko, představila v Českých Budějovicích dvoudenní akce. Její návštěvníci se dozvěděli zajímavosti třeba o pěstování a pití čaje, japonském šermu, učili se připravovat rýžové koláčky mochi nebo známé závitky sushi a nachystány byly i přednášky o pěstování bonsají nebo diplomatických cestách českých šlechticů do země vycházejícího slunce.

Nadšeni odcházeli i ti, kteří už s jistými znalostmi přišli. "Dozvěděly jsme se hodně nových věcí," zdůraznila Kateřina Haverlantová, která přišla s kamarádkami Elizabeth Krákorovou a Denisou Fürbacherovou. Kateřina Haverlantová připojila, že se třeba poučila, jak správně používat čajovou soupravu, kterou má doma. Elizabeth Krákorová jako získanou zkušenost jmenovala to, jak se čaj připravuje za studena. "Bylo to úžasné, super," nešetřila chválou Denisa Fürbacherová. "Koupila jsem si čaj, drahý, ale nelituji a doma si ho hned připravím," dodala sympatická dívka.

O čaji by se dalo podle Jakuba Vavřiny, který přednášku připravil, vyprávět hodiny nebo spíše dny. "O pěstování, sklizni, servírování nebo přípravě," vypočítává možná témata muž, který se čaji plně věnuje už roky. Pro podobnou akci, jako byla v Českých Budějovicích, je podle něj dobré vždy vybrat konkrétní téma. "Tentokrát to byly japonské čaje a netradiční způsoby přípravy," řekl Jakub Vavřina a doplnil, že například ukazoval přípravu jednoho typu čaje na několik způsobů. Chystání "opravdového" čaje berou znalci jako skutečnou událost. "Je to spojení gastronomického a výtvarného umění a dalších vlivů a ztvárnění jednoho prchavého neopakovatelného okamžiku života. Nelze připravit jeden čaj dvakrát stejně, je to nemožné," je přesvědčen Jakub Vavřina.

Milovníky gastronomie potěšila třeba i příprava sushi, kterou předvedl kuchař Petr Stupka nebo koláčků mochi lektorkou Lucií Lencovou. Přítomní hosté z Japonska dokonce ocenili, že chutnají jako v jejich vlasti.

Zdánlivě trochu drsnější charakter měla přednáška cesta meče. Jak ale zdůraznil Vladimír Hyndrák, který se tomuto bojovému umění věnuje již 27 let, sám cvičí styl iaido, v němž se "bojuje" bez protivníka. Techniku tvoří různé sestavy, které mají být co nejpřesněji provedené. A na rozdíl od kenda, kde se bojuje se soupeřem, je iaido především cestou k srdci šermíře. A filozofii tohoto umění dobře vystihuje rčení, že nejlépe je, když je meč zasunutý za pasem.

Malý festival představující v pátek a v sobotu Japonsko pořádala jazyková škola AKAI KIKU. Podle Kateřiny Dědkové, jednatelky školy se konal pošesté a vždy přináší něco nového. Tentokrát to byla například příprava sushi. A s uměním kaligrafie, stejně jako vloni, seznámil návštěvníky zástupce daleké země. Letos to byla studentka Metoro Endo.