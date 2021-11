Zdroj: Deník

Na divadelní festival v malé obci se ochotníci rádi vracejí. Letos vystoupili i bubeníci nebo orientální tanečnice. Hvězdou byl Ivo Šmoldas.

Téměř čtyřicet souborů, které se věnují ochotnickému divadlu, tanci nebo třeba bubnování oslovili v roce 2021 pořadatelé Čakovského prkna, které si připsalo na počátku září již 9. ročník do své historie. "Vybíráme podle toho, kdo může," říká Václava Kolmačková, rodačka z Čakova a dříve zubní laborantka. Nyní je v důchodu a vedle péče o program Čakovského prkna třeba píše i historické hry. Dlouhá léta se totiž zajímá nejen o historii rodné obce. V českobudějovické Solnici například nedávno Marešova divadelní společnost uvedla kus Osudová setkání Přemysla Otakara II.

Nesmí vadit dovolená

Program Čakovského prkna ovlivňuje podle Václavy Kolmačkové několik hlavních okolností. Především je to volno na straně aktérů. "Letos jsem oslovila třicet sedm skupin," naznačuje Václava Kolmačková, jak široce je nutné rozhodit sítě. "Dali jsme dohromady čtyři," dodává čakovská dobrovolnice. Plány může zkřížit jiný festival, nemoc, dovolená i to, kdo má třeba novou hru. "Také hledáme, co by se hodilo a kdo už tu hrál a líbil se," připojuje další důležitou okolnost Václava Kolmačková. Třeba soubor z Volyně vystoupil už několikrát. Ale pokaždé s jinou hrou. "Líbí se jim atmosféra, tak se hned hlásí, že by přijeli příště," říká k některým účastníkům Václava Kolmačková.

Samozřejmě je nutné při shánění účinkujících nasadit známosti, zejména pro oblíbený pořad, který je součástí programu a je v podstatě takovým "křeslem pro hosta". Tam už jde vyloženě někdy o štěstí. "Hledám přes kamarády, přátele, přátele přátel. Je hrozně těžké někoho sehnat. Letos jsem zjistila přes kamarádku, kde má chalupu pan PhDr. Ivo Šmoldas. Oslovila jsem ho a přijel," říká Václava Kolmačková. Hostem festivalu už byl také populární cukrář Josef Maršálek, bydlící nedaleko.

Zaplněná stodola

Podle starostky Lenky Šišpelové pořadatelé dlouho bojovali o to, aby Čakovské prkno prosadili do povědomí obyvatel obce a okolí. "Dlouho trvalo, než se zavedla tradice. Letos a vloni byly ročníky, co se týká návštěvnosti, jak bychom si představovali," říká Lenka Šišpelová s tím, že i ohlas od divadel má vzestupnou tendenci. Na rozhovor s Ivem Šmoldasem přišlo možná dvě stě lidí. Ve stodole, kam se mohl letos festival přestěhovat z dřívějšího stanu na nádvoří bývalé fary, má akce své zvláštní kouzlo.

Letos na Čakovském prknu kromě ochotníků ze Strakonic, Úsilného nebo Suchdola nad Lužnicí vystoupil i bubenický soubor Ay, Caramba nebo orientální tanečnice z Českého Krumlova.

Na ochotnické soubory přijde mezi 20 až 60 diváky. Ale ochotníci, kteří mají přece jen trochu jiná měřítka na úspěšnost, jsou spokojeni.

Třeba na pohádky je pak návštěvnost ještě větší. "Dětská představení jsou mimořádně navštěvovaná," upozorňuje Lenka Šišpelová. I ostatní zázemí se vylepšuje. Od loni se sedí v křesílkách, občerstvení je mimo scénu, takže neruší a zvykli si hlavně přijít nejen místní, ale i lidé z okolí. "Někdy jsme byli rozčarovaní, soubory ne. My jsme několikrát přemýšleli, že to nebudeme dělat, ale teď byly tři dobré ročníky. Už se i lidé z okolí ptají, z Jankova, Žabovřesk, Dubného," vypočítává Lenka Šišpelová, odkud už se také přijíždějí podívat.

A je ráda, že akce, kterou před časem vymyslela pro vylepšení a podporu společenského života v obci, se zřejmě konečně prosadila. S obnovenou tradicí poutě nebo dětským dnem.