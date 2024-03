Českobudějovická ekologická organizace Calla obnovuje po zimě naučné vycházky do přírody. První letošní akce bude věnována havranům v Českých Budějovicích. Český svaz ochránců přírody zase spouští neobvyklou dražbu, aby vybral peníze na koupi pozemku s mokřady.

S ornitologií a historií začínají letos Přírodovědné vycházky s Callou. Tento pátek začíná již šestnáctá sezóna vycházek. Zájemci o přírodu tak opět mohou vyrazit s odborníky do blízkého i vzdálenějšího okolí Českých Budějovic, aby poznávali zajímavé přírodní lokality.

V loňském roce uspořádala Calla pět přírodovědných vycházek, které účastníky zavedly na čtyřdvorské sídliště, k mokřadu u Vidova, k rybníku Bagr ve Stromovce, na bývalý tankodrom a do Branišovského lesa. Tématicky byly zaměřené například na houby, rostliny, hmyz, ryby, sovy či jiné ptáky. Celkově od roku 2008 proběhlo přírodovědných vycházek už 103.

„Když jsme s přírodovědnými vycházkami začínali, nikdy by mě nenapadlo, že jejich počet překročí stovku. Samozřejmě nás to těší, ale zároveň i zavazuje. I letos proto vybereme pro vycházky několik zajímavých míst či témat, která bychom chtěli jejich účastníkům představit,“ říká Jiří Řehounek z Cally, který cyklus vycházek od počátku koordinuje, a dodává: „Musím poděkovat především skvělým lektorům, kteří jsou nejen odborníky ve svých disciplínách, ale i jejich zdatnými popularizátory. Dovedou o přírodě mluvit srozumitelně se seniory i předškoláky.“

Tentokrát začíná Calla poněkud netradičně akcí, na níž se propojí přírodní vědy s dějinami. V sobotu 23. března se totiž vydají účastníci na přírodovědnou vycházku s názvem Výprava za havrany a historií. Účastníky provedou ornitolog Petr Veselý a historik Václav Kabíček. Sraz účastníků je naplánován na 9 hodin před Rabenštejnskou věží. „Netradičně půjdeme po celou dobu městem a přírodovědu po čase opět doplníme regionální historií,“ dodává Jiří Řehounek.

Český svaz ochránců přírody vybírá na mokřad

Jinou ekologickou iniciativou, ale republikového rozsahu, je výtvarná soutěž, kterou vyhlásil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) na podporu výkupu unikátní přírodní lokality Na Skřivánku. Sešly se stovky výtvarných děl. A již byla spuštěna dobročinná aukce, jejíž výtěžek přispěje na výkup lokality.

Začátkem února vyzval Český svaz ochránců přírody prostřednictvím škol, oddílů i jinak děti, aby se zapojily do kampaně na záchranu přírodně cenné lokality Na Skřivánku na Jihlavsku. Úkolem bylo výtvarně ztvárnit některý z vlajkových druhů kampaně „Vytvořme jim Na Skřivánku místo pro život“, tedy sovy sýce rousného, rostliny zábělníku bahenního nebo vážky jasnoskvrnné.

„Jsme dojatí, kolik talentovaných mladých milovníků přírody se do soutěže na pomoc Skřivánku zapojilo,“ říká Viktorie Chotašová z Českého svazu ochránců přírody, která se na zpracování došlých kreseb, maleb, ale i dalších výtvarných technik podílela. „Stále nemůžeme uvěřit, jaké množství krásných obrázků nám dorazilo.“

Výsledky soutěže jsou zveřejněné na www.mistoproprirodu.cz. Nyní vstupuje akce do další fáze, a to dobročinné aukce výtvarných děl. Na facebookovém profilu ČSOP byly zveřejněny fotografie 36 vybraných obrázků různých výtvarných technik, devíti keramických výtvorů a jedné plastiky z polystyrenu, pod něž je až do 2. dubna 2024 do 23:59 možno psát nabízené ceny. „Jak to tak u aukcí bývá, konkrétní výtvarné dílo získá ten, kdo v určeném čase nabídne a následně zaplatí nejvyšší cenu. Krom dobrého pocitu, že pomohl naší přírodě, se stane vlastníkem originálního obrazu či jiného díla, který bezpochyby oživí jejich dům a ohromí všechny návštěvy,“ zdůrazňuje Tereza Štochlová, další z těch, kterým prošly všechny ty stovky unikátních obrázků rukama. Veškeré získané peníze půjdou na výkup lokality Na Skřivánku.

Lokalita Na Skřivánku zahrnuje téměř osm hektarů mokřadů, pramenišť, potůčků, vlhkých i sušších luk, křovin a lesíků. Aby ji mohl Český svaz ochránců přírody vykoupit a vytvořit zde ideální podmínky pro mnoho vzácných druhů živočichů a rostlin, potřebuje ještě získat zhruba 1,3 milióny korun. Krom účasti v aukci je možno zaslat i přímý dar na účet veřejné sbírky Místo pro přírodu.

„Podaří-li se lokalitu Na Skřivánku vykoupit, zařadí se mezi dalších téměř šest desítek Míst pro přírodu, které již Český svaz ochránců po celé republice vlastní a o které ve spolupráci s místními pozemkovými spolky pečuje,“ říká Jan Moravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu.