Notnou dávku trpělivosti a obětavosti prokazuje čapí pár, který letos zahnízdil na střeše kostela v Dubném. Pokud stojí o rodinu, musí i v současném nevlídném počasí vydržet na hnízdě bičovaném každou chvíli dešťovými nebo sněhovými přeháňkami. Nic jiného jim nezbývá, starají se totiž už o tři vajíčka.

Na střeše kostela v Dubném by mohlo být brzy veselo. O první vajíčko se zdejší pár čápů stará od víkendu. V pondělí už byla vidět dvě vejce a ve středu přibylo ve snůšce třetí. | Foto: Obec Dubné

První snesla samička v pátek 19. dubna 2024 večer, od pondělí 22. dubna už jsou na záběrech webové kamery vidět dvě vejce a ve středu ráno už všichni, kdo hnízdění zdejších čápů sledují, jásali nad třetím vejcem. Jak popisují, pár se v zahřívání snůšky poctivě střídá a z výprav za potravou se oba ptáci vracejí s dalším materiálem na vylepšení hnízda.

Pokud vše dopadne dobře, můžeme se koncem května těšit na malá čápata. To by jim už mohlo přát i počasí a nemusely by je ohrožovat extrémní výkyvy. Současný pár obsadil hnízdo až začátkem dubna. Ještě předtím se tu zkoušely zabydlet dvě jiné dvojice čápů.

Čápy můžete pozorovat zde na kameře