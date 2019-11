„Prosíme, nevolejte kvůli čápovi, který se pohybuje na poli u Globusu v Českých Budějovicích. Již delší dobu ho monitorujeme a víme o něm. Jde o zdravého čápa, který se pohybuje na vícero místech v okolí a hledá si potravu. A to velmi úspěšně, protože je v dobré kondici. I proto ho nebudeme a ani nemůže odchytávat,“ vysvětluje.

Zooložka zmínila, že kdyby lidé viděli opeřence tahat křídla dolů nebo, že se nemůže postavit na nohu, či by ho někdo spatřil jinak zraněného, aby do zoo zavolal. „Teď momentálně je zvíře letu schopné a přijímá potravu,“ sdělila s tím, že je možné, že čáp ještě odletí. „Někteří odlétají do Afriky, ale jiní zůstávají například v Evropě a neletí tak daleko,“ ujišťuje.

Mladý čáp se podle jejích slov vylíhl letos v Čejkovicích na Českobudějovicku, ale neodletěl se svými rodiči do teplých krajin. „Není sám.Takových jedinců je více.Tohoto čápa poznáte podle černého plastového kroužku na noze s označením CZP, CE265,“ poznamenala.