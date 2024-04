O hnízdo v Dubném je zájem. Letos ho vyzkoušely už tři čapí páry

Díky hnízdění čápů bílých zná Dubné na Českobudějovicku celá republika. Pohled do rodinného života opeřenců, kteří se usídlili na střeše kostela Nanebevzetí Panny Marie, totiž už dlouhá léta zprostředkovává webová kamera. Všichni, kdo jejím prostřednictvím aspoň čas od času do hnízda mrknou, teď čekají jediné. Samička by brzy mohla snést první vajíčko.

Přílet třetího čapího páru do Dubného | Video: Obec Dubné