Šestapadesát členů mládežnického pěveckého sboru Carmína se sbormistryní Jitkou Šimkovou a koncertním klavíristou Sergeyem Perepeliatnykem a překladatelem strávilo čtyři dny v New Yorku. Přiletěli kvůli soutěžnímu festivalu Sounds of Spring, který se koná ve známé koncertní síni Carnegie Hall. „Byla to pro nás velká čest zazpívat si ve věhlasné Carnegie Hall. Všichni jsme podali ten nejlepší výkon a předali obrovskou radost a nadšení prostřednictvím hudby,“ tvrdí Jitka Šimková. Přiznává trému, kterou členové cítili při prvním vstupu na pódium. „Bylo to při zkoušce, kde jsme se vyrovnali s prostorem sálu, výjimečnou akustikou a sladili s vynikajícím koncertním křídlem značky Steinway,“ vypráví Jitka Šimková a pokračuje: „Carnegie Hall nás při prvních tónech okouzlila. Podali jsme doslova životní výkon.“

Zpěváci stanuli před hledištěm pro 2804 diváků. „Zvuk se nese do prostoru a vrací se k vám ze zaoblených stěn, proto máte pocit sounáležitosti s prostorem, velmi dobře se slyšíte, vyzní zde i nejjemnější pianová dynamika,“ popisuje sbormistryně zážitek na celý život. Sbor si připravil vystoupení s převážně českou hudbou. „Náš program byl koncipovaný jako jeden velký příběh. Na začátku zazněly skladby vycházející z našich lidových tradic, oslavy jara, písně o lásce a radosti, vodě, která protéká naší krajinou. V jedné chvíli vše zahalila mlha a z ní vyšel poutník hledající cestu života,“ přibližuje repertoár na soutěž Jitka Šimková a pokračuje: „Celý program vrcholil souborem lidových písní s výraznou dynamikou, neotřelými choreografickými folklórními prvky a jedinečnou klavírní improvizací.“ Před odletem pilně trénovali a zkoušeli třikrát týdně oproti dvěma obvyklým setkáním.

Dětský pěvecký sbor Carmína vystoupil v Carnegie Hall a vyhrál zlatou trofej.Zdroj: Archiv DPS Carmína

Mládežnický sbor Carmína při ZŠ a MŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích na jejich cestě významně podpořili Jihočeský kraj, statutární město České Budějovice, nadační fond Kde domov můj, Ministerstvo kultury, firmy a společnosti z Českých Budějovic, Prahy, Brna, ale i jednotlivci z řad rodičů sboru. Hudebníci si ve Spojených státech zazpívali i mimo soutěž. „Sbor si připravil pro zámořskou cestu doprovodný program populární hudby, který předvedl v New Yorku v American Dream,“ doplňuje Jitka Šimková. Cestu do New Yorku si užili také jako poznávací výlet. „Navštívili jsme Broadway, Národní památník a muzeum 11. září, absolvovali jsme vyhlídkovou plavbu lodí po řece Hudson kolem Manhattanu a k Soše Svobody,“ líčí.

Přihlášku na 10. ročník newyorského festivalu Sounds of Spring zaslali v lednu. „Umělecká rada World Projects posoudila naše video a audio nahrávky pořízené na koncertech. Na základě kvality našich výkonů jsme byli vybráni jako jediní z Evropy k soutěžnímu vystoupení v Carnegie Hall,“ přibližuje proces Jitka Šimková. Spolu s Carmínou se do Carnegie Hall probojovaly ještě čtyři soubory z USA.

Z hudebního klání si zpěváci odvezli zlatou plaketu. Sbormistryně považuje vítězství za dosud největší úspěch Carmíny, která má již spoustu výher za sebou. Soubor je, jak uvádí, držitelem osmi Grand Prix z celosvětových soutěží, 50 diplomů a 20 pohárů. „Sbor koncertoval také v Itálii, Francii, ve Španělsku, v Belgii, v Německu, Rakousku, na Maltě, v Rusku, v Gruzii, Švédsku, Finsku, Estonsku, v Litvě, v Černé Hoře,“ připomíná dále Jitka Šimková. Úspěch hodlají oslavit jak jinak než zpěvem. Plánují v Českých Budějovicích dvojkoncert v DK Metropol, který připadne na 6. června.

„Máme rádi výzvy a nové světové projekty,“ říká Jitka Šimková a nastiňuje, co mají dále před sebou: „V nejbližší době, koncem června, jedeme koncertovat do neméně slavné Berlínské filharmonie. Od porotkyně z World Projects jsme obdrželi pozvání do Sydney Opera House v Austrálii.“