Májky v řadě obcí na Českokrumlovsku nejspíš vyrostou, ale budou to vesměs individuální či soukromé akce. Někde se to snaží pořadatelé dětem vynahradit, třeba ve Velešíně a Dolním Třeboníně, soutěží v malování čarodějnic.

Čarodějnou stezku na víkend přichystali v Křemži, kde děti mohou na trase z Chlumu vyplňovat tajenku. Stezka od Po stopách čarodějnice je od pátku do neděle připravena také v Benešově nad Černou. Rodiny s dětmi po cestě potkají zvířátka a věci čarodějnice a budou plnit úkoly. Na hasičském hřišti bude dnes od 16 do 19 hodin hořet oheň, na kterém si mohou příchozí za dodržování všech nařízení opéct buřty. „Májku ale letos ještě stavět nebudeme,“ říká Jan Temiak z tamního Sboru dobrovolných hasičů. „Sice na poslední chvíli postavit čistě májku dovolili, ale je to narychlo, museli bychom ji hlídat, necháme to napříště.“

Májku postaví letos i v Radomyšli na Strakonicku. Podle starosty Luboše Peterky ale půjde jen o symbolický akt. „Chceme připomenout tradici a vyjádřit přesvědčení, že příští rok už bude všechno tak, jak má být,“ vysvětlil.

V Lomnici nad Lužnicí májku postaví, čarodějnice ale pálit nebudou. Rej čarodějnic se za běžných okolností slétá na Farské louce. Touto akcí je zahajována kulturní sezona.

Májku budou stavět dobrovolní i hasiči z Dolního Záhoří. „Poslední dva roky měníme pouze špičku májky, dáme nový strom i věnec a pak se všichni rozejdeme,“ říká starosta hasičů Jan Volf a smutně dodává, že lidé v obci už si na omezení kulturních a společenských akcí za dobu pandemie zvykli. „Už jsme rezignovali na všechno a jen doufáme, že to za rok bude zase lepší.“

V Milevsku plánují alespoň čarodějnickou jízdu. „Dáme dvě čarodějnice do klece na vůz a projedeme s nimi městem. Čarodějnická jízda začne v sedm večer u domu kultury a potrvá asi hodinu. Upalovat čarodějnice raději nebudeme, aby se nám u ohně nescházeli lidé,“ upřesňuje předseda Maškarního sdružení Milevsko Karel Procházka.

Chrobolští si místo tradičního stavění máje vymysleli hru Čarodějův učeň. Tu mohou podle Michaely Karvánkové hrát děti samostatně. „V obchodě si mohou ve čtvrtek a v pátek vyzvednout pracovní listy, které musejí vyplnit a do 5. května zase vrátit do obchodu,“ popsala s tím, že každého, kdo vyplněné pracovní listy odevzdá, čeká odměna. Ve Vitějovicích zase na sobotu připravili vycházku pro celé rodiny s názvem Rozsviťme Vitějovice aneb Lampionový průvod jinak. Na hřišti si zájemci večer vyzvednou mapku s trasou, která je navede na stanoviště s úkoly. Na cestu si budou svítit lampiony.