Miroslav Ježík ze společnosti ČEVAK a.s. popsal postup prací. „Součástí prací bude výměna ocelových konstrukcí a žebříků v nádrži a také úpravy a doplnění technologie úpravny i sousedícího věžového vodojemu."

Oprava bude podle něho trvat necelé čtyři měsíce. Pitná voda je z borovanské úpravny dodávána zejména odběratelům v Borovanech, části Ledenic a v místních částech obcí. Její výkon je 12l/s a lidí by se tedy práce na vodojemu neměly vůbec dotknout. “Budeme vodu akumulovat do stávajících dvou vodojemů, takže by odběratelé práce na úpravně neměli vůbec zaznamenat,“ doplnil Miroslav Ježík.