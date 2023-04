Společnost si od nové haly slibuje významný nárůst produktivity práce. Zatímco na současném pracovišti, kde se vozy z velké části opravují venku, se opraví zhruba 5000 vagonů ročně, nově by to mělo být nejméně 7000 nákladních vagonů.

Dokončením stavby se také zjednoduší přistavení vozů do opravny. Do té současné jsou vozy přistavovány poměrně složitým posunem, který také na dlouhé minuty omezuje provoz na frekventované Novohradské ulici. Do nové opravny budou vozy přistavovány rychle, přímo ze seřaďovacího nádraží.

Hala vzniká v místech, kde byl dříve skladován popel z parních lokomotiv. Hotova by měla být počátkem příštího roku. Žádnou podobnou další halu ČD Cargo podle ředitele Odboru podpory prodeje Michala Roha aktuálně nechystá.

Novou halu chtějí v Budějovicích stavět i mateřské České dráhy, aktuálně běží stavební řízení.

Zdroj: zdopravy.cz