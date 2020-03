Koronavirus na jihu Čech straší mnoho Jihočechů. Známý psycholog Rostislav Nesnídal, který se zabývá také otázkou mezilidských vztahů, se nad současnou atmosférou zamýšlí. Jde podle něho o paniku? „Panika to není. Ani ten strach není tak hluboký. Berme to tak, že když se o koronaviru bude mluvit, tak to najednou ztrácí sílu, najednou to lidé přestanou vnímat. Podobně, jako když budete stejnou věc říkat dítěti, tak to najednou nevnímá. Informace by měla být věcná a logická a měla by přijít v okamžiku, kdy je to nejvíce potřeba,“ domnívá se. Ministerstvo by podle Rostislava Nesnídala mělo vydat jasné stanovisko. „Člověk, aby něčemu věřil, potřebuje jednotnost informací,“ uvažuje. Pamatuje i na dobu, kdy uklidňoval lidi kvůli šíření nákazy AIDS. „Bylo to v době, kdy lidé z něho měli velké obavy a vědělo se, že je to smrtelná nemoc. Vzpomínám, že jako dítě jsme se báli spalniček, neštovic. Myslím si, že pandemie může někdy přijít, protože viry mutují a nemáme protilátky. Ale ona ta medicína postupuje tak rychle dopředu, že vždy, když se něco objeví, tak v poměrně krátké době vyvinou protilék,“ říká.

Jak vnímáte šířící se koronavirus, který je i v České republice? Je to už panika?

Já bych řekl, že to není panika. Vždy se najdou lidé, kteří se budou bát všeho. I když zaštěká pes někde dva kilometry daleko, budou se bát, že je pokouše. A pak jsou lidé, kteří jsou tak otrlí, že na ně nic nepůsobí. A mezitím je obrovská masa lidí, kteří se chovají adekvátně… Problém je v tom, že sdělovací prostředky, místo aby zklidňovaly situaci, tak ji jitří. Biatlon byl zrušený, ale proti vystoupila řada sportovců – v tom okamžiku dost neadekvátně. Ve světě je zrušených tolik akcí, mají dokonce limity, kolik lidí se může scházet na veřejných akcí. A u nás, jen se tohle řeklo, tak vystoupila kvanta lidí, jak to bude ztrátové. Tak se ohlížíme na lidi, nebo na peníze?

Myslíte, že nejsme k sobě ohleduplní?

Víte, my Češi jsme zvláštní v některých věcech. Sem k nám když přijedou Japonci a někdo z nich zakašle, v tu ránu si vezmou roušku, snaží se chránit sebe a snaží se chránit ostatní. Kdežto u nás toto neexistuje. Já jsem tedy ještě v Budějovicích nepotkal Čecha, který by měl roušku. Jenom o tom mluvíme, ale jsme takoví oportunisté… Vůbec nám nejde ani o ty druhé, ale někdy ani o sebe.

Čím je tohle způsobené?

Díval jsem se na přímý přenos z parlamentu, kde jednali o opatřeních souvisejících s koronavirem. Nemohli se shodnout, nedomluvili se, byl to kocourkov. Občanům chybí jednoznačné pokyny.

Co říkáte na to, že z některých obchodů v kraji dočasně zmizely trvanlivé potraviny?

My to právě neznáme, ale v Americe je to běžné. Když tam řádí například přírodní živly, jako uragán, tak lidé hodně nakupují. Pití i potraviny. My na to nejsme zvyklí, ale někoho se ten strach dotkne tak rychle, že najednou je tady fáma a lidé vykupují obchody. Musím říct, že tady nenakupují jen důchodci… K nám na linku důvěry volají lidé a říkají, že viděli v obchodě třeba někoho, jak kupuje pět štanglí salámu. Je to bouře ve sklenici vody, která bude pro nakupující lidi ztrátová a pro obchodníky výhodná. Já bych se nebál toho, že přijde taková katastrofa, abychom umírali hladem.

Jak by lidé měli zachovat v tuhle chvíli klid?

Domnívám se, že vlna koronaviru ještě nepřišla celá. Myslím si, že ještě onemocní někteří lidé, což je přirozené. Zachovat bychom se měli tak, jak nám doporučí hygienici. Tragédie je v tom, že každý do toho mluví, a to mně vadí. Lidé jsou rozpačití, čím se mají řídit, když jsou strašeni ze všech stran. Ministerstvo by mělo vydat stanovisko, kterého by se měli všichni držet.