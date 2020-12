„Styk s fanoušky nám chybí, zjistili jsme, že spousta z nich o náš podpis nebo o fotku s námi stojí, tak se s nimi setkáváme takto,“ vysvětluje František Černý. Po krajské metropoli v pondělí pokračovali muzikanti také za táborskými fanoušky do kavárny a knihkupectví Jednota. O jejich podpis, pokud jste je nestihli, si můžete napsat do e-shopu kapely.

Na podpisovém turné hudebníci představují novou desku Radosti života, která vznikla v první koronavirové vlně. „Zašli jsme si do studia a řekli jsme si, že nahrajeme, co nás napadne,“ vypráví Karel Holas a pokračuje: „Jsou tam starší písně i čerstvé, které vznikly během nahrávání.“ Lidová tvorba, která je pro kapelu typická, je prý nevyčerpatelná záležitost, lidové písně i hudební skupina napodobuje.

Na desce naleznete lidovky i autorské písně, ale také třeba skladbu vycházející ze středověkých písní cechu žákovského. „Bylo to hodně podobné lidové poezii, kterou zpracováváme normálně. Středověký pankáči. Nadávali na krále, chodili do hospody a za holkama,“ objasňuje Karel Černý. Podle svého na desku natočili i báseň Františka Gellnera Napsala mi psaní. „Líbilo by se nám, aby se nám povedlo ovlivnit generaci natolik, aby se do poezie víc a víc dívala a třeba i začetla. A změnila se jí tím pádem slovní zásoba, způsob chování,“ říkají muzikanti, kteří se prý ke Gellnerovi rádi vracejí. Zhudebnit báseň, kterou již jiní muzikanti zpracovali, považovali za hozenou rukavici. „Říkali jsme si, že by měla mít víc životů,“ usmívají se.

Přebal CD zdobí nadčaso᠆vá ilustrace od Jindry Čapka se třemi postavami s morovými maskami. Obrázek zná᠆mý ilustrátor z Č. Krumlova prý namaloval už před koronakrizí. „Trochu předběhl dobu,“ uvažuje Karel Holas. Postavám přimaloval detaily, jako např. červenou čapku, kterou nosí bubeník Matěj Lienert, či hudební nástroje. „Jindra Čapek namaloval tenhle obrázek ze své vlastní iniciativy. Když jsme tu skicu namalovanou tužkou viděli, líbilo se nám to. On nápad dotvořil,“ vypráví František Černý.

Po autogramiádách si již hudebníci užijí Vánoce. „Strávím je s rodinou, nebudu se nikam cpát, ale budu s nejbližší rodinou jako každý rok,“ plánuje Karel Holas. V dalším roce pojede Čechomor na koncertní turné, až bude povoleno vystupovat. Zavítají prý i do Českého Krumlova.