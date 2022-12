Jak informoval mluvčí jihočeského celního úřadu poručík Radek Kréda, příslušníci jihočeského dohledu nad subjekty v letošním roce uspořádali na území kraje celkem 30 kontrol zaměřených na kontrolu hazardu a provozování hazardních her. "Z toho se v sedmi případech jednalo o nelegální herny, které neměly patřičná povolení k provozování hazardních her. Při kontrolách zadrželi pět zařízení typu kvízomatu a sedm zařízení typu interaktivní videoloterijní terminál (IVT). Uzavřeny byly letos čtyři případy, zbylé tři jsou stále neuzavřené a jsou na právním oddělení úřadu, na státním zastupitelství, nebo na soudu," shrnul.

Poslední kontrolou, která se uskutečnila na území krajského města, zjistili celníci v jedné z provozoven čtyři kusy zařízení typu IVT. "Město České Budějovice má v platnosti obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje na území města provozování binga, technických her a živých her. Jakékoli provozování těchto her na území města je tedy nelegální," vysvětlil poručík Kréda.

Podle zákona o hazardních hrách je Celní správa České republiky orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her. Jednou z mnoha kompetencí celní správy je tak kontrola legálního i nelegálního provozování hazardních her. "Nejedná se však pouze o herny či kasina, ve kterých je možno provozovat živou a technickou hru, ale i jiné typy hazardních her, jakými jsou například loterie, kursové sázky, tomboly a turnaje malého rozsahu," dodal mluvčí s tím, že pracovníci Celního úřadu pro Jihočeský kraj budou v těchto kontrolách pokračovat i nadále.

Technická zařízení, která splňují definici hazardní hry podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů:

Výherní hrací přístroj (VHP) – je autonomním, kompaktním a dále funkčně nedělitelným zařízením, umožňujícím válcovou hru, která je ovládaná elektromechanicky nebo elektronicky. Hráč do VHP vloží finanční obnos, který je vkladem. Částka, která se odečte od vkladu při jedné hře (zatočení válců), je sázkou. U elektronického VHP je výhra rozhodnuta pomocí náhodného generování výherních symbolů. Náhodné generování symbolů je zpravidla řízeno herním softwarem. Jeden VHP tohoto typu zpravidla umožňuje více typů her.

Koncový videoloterijní terminál (IVT) – není sám o sobě kompaktní jako výherní hrací přístroj, avšak v důsledku napojení na centrální řídící jednotku (popřípadě další dílčí komponenty systému) je schopen realizovat hazardní hru a principy hry jsou totožné s výherním hracím přístrojem.

Podstatné u všech těchto technických zařízení je, že hra probíhá tak, že je vložen vklad, jehož návratnost není zaručena a o výhře rozhoduje zčásti nebo zcela náhoda nebo neznámá okolnost – tedy se jedná o provozování hazardní hry ve smyslu ustanovení § 3 odst.1 zákona o hazardních hrách

Z platné obecně závazné vyhlášky zastupitelstva statutárního města České Budějovice č. 3/2016 ze dne 12.12.2016 (nabyla účinnosti dnem 1.1.2020):

Zákaz provozování některých hazardních her

(1) Na celém území statutárního města České Budějovice se zakazuje provozování:

a) binga [hazardních her dle § 3 odst. 2 písm. d) zákona o hazardních hrách],

b) technických her [hazardních her dle § 3 odst. 2 písm.

e) zákona o hazardních hrách],

c) živých her [hazardních her dle § 3 odst. 2 písm.

f) zákona o hazardních hrách].

(2) Zákaz podle předchozího odstavce se nevztahuje na provozování turnajů malého rozsahu dle § 3 odst. 2 písm. h) zákona o hazardních hrách.