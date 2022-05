Do nečekaných výšek začala šplhat předpokládaná cena za rekonstrukci českobudějovického Kulturního domu Slavie, známého mnohým Jihočechům i pod dřívějším lidovým názvem Armáďák. Radnice jihočeské metropole před časem rozhodla o generální obnově kulturního stánku a dostavbě a projekt je dílem architektonického týmu, který vyhrál ve veřejné soutěži.

Jenže cena za rekonstrukci se nepříjemně mění. Podle náměstka primátora Juraje Thomy (OPB) v prosinci 2021 počítal projekt s částkou 563 milionů včetně DPH. Šest stavebních firem se pak přihlásilo k předběžným konzultacím. A cenu odhadly na 650 až 730 milionů včetně DPH. Město ale očekává pomoc od státu. „Předpokládáme, že by město mohlo získat dotaci 160 milionů korun z Národního plánu obnovy a při financování plánujeme kombinaci úvěru, vlastních zdrojů a uvedené dotace,“ vyjmenoval Juraj Thoma.

Koalice i opozice

Juraj Thoma zdůraznil, že pro radniční koalici je projekt jedním z klíčových záměrů a dodal, že se ukázalo jako velmi prospěšné, že do něj byly od začátku zapojeny všechny zastupitelské kluby, koaliční i opoziční.

Část opozice ale v pondělí, kdy se schvalovalo v zastupitelstvu vypsání zakázky na stavební práce, zapochybovala o smysluplnosti vynaložených peněz. Martin Kuba z ODS upozornil na to, že město si omezí ostatní investice třeba do silnic nebo domovů pro seniory a přitom za více než sedm set milionů nezíská. ani velký koncertní ani velký divadelní sál. Padlo i upozornění, že se začínalo na částce skoro poloviční. A přitom, aby se budoucí kulturní stánek obešel bez dotací ze strany města, měl by denně přilákat na nějakou akci zhruba 300 lidí.

Petr Maroš z klubu ODS proto nabídl, že by se mělo zvážit, zda nejít cestou menší investice s menším efektem, ale přitom dostatečnou opravou Slavie.

Podpora od Pirátů

Jan Piskač z jiného opozičního klubu (Piráti), ale projekt ocenil v tom, že nabídne místo pro spolky nebo alternativní kulturní akce, které dnes těžko hledají v Českých Budějovicích střechu nad hlavou. Hlavní sál má nabídnout kapacitu 235 sedících diváků a dalších 116 sedících na balkoně. Maximální kapacita míst na stání v sále je 535 lidí a 135 na balkoně.

Pro rekonstrukci nakonec bylo 1 z přítomných čtyř desítek zastupitelů, tedy i část opozice. Stavebníka chce město začít hledat letos v červnu a rekonstrukce by se mohla uskutečnit v letech 2023 – 2025