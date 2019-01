Slavonicko – Rodina filmů, které využily jihočeské lokace, je opět bohatší. Snímek Cena za štěstí (do kin jde 10. ledna) měl pracovní název Děti samotářů a odkazoval na kultovní film Samotáři (2000).

Tvůrci od této vazby upustili. Kromě lokací v Praze měl být děj situován do míst okolo Orlické přehrady a Písku. Jak se vše změnilo, Deníku vylíčil lokační manažer Matouš Forbelský.



„Když se přiblížila realizace scénáře, vyzvala mě režisérka, abych našel romantický srub, který by odpovídal obrazům ve scénáři,“ uvedl manažer, který hledal v místě, kde to dobře zná a kde 25 let často pobývá – v České Kanadě. Vyhledal a poté s Olgou Dabrowskou navštívil čtyři sruby ve zdejší krajině. Jasná volba padla na srub na Šibeničním vrchu. „Byl nejlépe přístupný z hlediska logistiky, ale i nejromantičtější. Jeho majitelé nám vyšli vstříc,“ sdělil Matouš Forbelský. Vstřícná byla i Lenka Křiklánová z rudoleckého závodu Lesy České republiky, závod Český Rudolec, která sehnala potřebná povolení, aby uprostřed lesa štáb zřídil base camp (zázemí pro catering, maskérnu, kostymérnu, produkční stan, parkoviště vozidel s technikou atd.).



„Dalším důvodem, proč jsme zvolili tuto lokaci, byl fakt, že přilehlý romantický lom s totemem od kunžackého sochaře Jana Hanze Štěbetáka perfektně odpovídal scénáři,“ zmínil manažer. Logistika vyžadovala zvolit další lokace co nejblíže. Při výběru kostela si „konkurovaly“ návesní stavby ve Stoječíně a v Dolním Radíkově. Volba padla na Radíkov. „Obec Český Rudolec nám rovněž vyšla vstříc, přihlédli jsme k atraktivitě místa,“ zdůvodnil. Další obrazy také v Dolním Radíkově: v tamější chalupě, natáčení koní na farmě Petra Nečase (bohužel se ve filmu nakonec neobjeví) a okolo pily a rybníka Lukáše a Josefa Kudrnových. „Ti nám zapůjčili svůj pozemek k umístění base campu,“ chválí manažer. Další obrazy štáb pořídil v exteriérech (okolo Rudoleckého rybníka) a interiérech (bytovka manželů Sedlákových, kterým filmaři také děkují) v Českém Rudolci, ale ty se do finální verze také nevešly.



Pro sázku na Českou Kanadu rozhodlo i to, že scénář „vyžadoval“ natočit jízdu dvou postav vlakem. „Skvěle nám pomohl Boris Čajánek z Jindřichohradeckých místních drah. Vláček úzkokolejky skvěle zahrál cestu na tajemné místo, které bylo zobrazeno v interiérech a exteriérech Skalákova mlýna, tedy v blízké vzdálenosti od České Kanady,“ vysvětlil Matouš Forbelský. Další obrazy poskytla Dalešická přehrada.



Manažer přidal jednu zajímavost. V době natáčení Ceny za štěstí se na Telčsku rodil film Bajkeři. Někteří lidé ze štábu tohoto snímku se podíleli částečně i na výrobě filmu Olgy Dabrowské. „Poté, co jsme je seznámili s krásami České Kanady, přenesli natáčení tam. Ač to běžný divák asi nepozná, některé obrazy Bajkerů jsou natočeny pár stovek metrů od lokací filmu Cena za štěstí.“



Křtili a tančili



Český Rudolec – Mezi komparzisty se objevil českorudolecký Vilém Tesař (54) s manželkou. V létě 2017 se točila scéna křtin v kapli Božského Srdce Páně v Dolním Radíkově. „Měli jsme sváteční oblečení, křtilo se miminko, venku byly prostřeny stoly. Hrála kapela ze Slavonic, tancovalo se a jedlo,“ uvedl muž, který se živí jako OSVČ prací v lese. K filmování se dostal přes přítele režisérky, který má v Radíkově chalupu. „On nám to nabídl. Nakonec nás bylo v komparzu asi deset místních,“ řekl Vilém Tesař. Ten si natáčení náramně užil, protože, jak sám říká, „kdy se potkáte s lidmi, které znáte z televize?“ S manželkou seděli u stolu přímo proti hercům. Koukali se z očí do očí. „Potěšilo nás, že se nikdo nepovyšoval, ochotně se s námi fotili,“ pokyvuje hlavou komparzista. Na film se určitě pojede podívat do kina. „Už jsme viděli na internetu ukázku a poznali jsme se v ní při tanci, tak jsme zvědavi, jestli to zůstalo i ve filmu.“

Využité lokace

- srub (exteriér/interiér) a lom v jeho okolí

- návesní kostelík (exteriér/interiér) Dolní Radíkov a okolí

- chalupa Dolní Radíkov (exteriér/interiér)

- okolí pily Kudrna Dolní Radíkov

- Jindřichohradecké místní dráhy (exteriér/interiér)

Kde film hrají:

kino Svět Tábor: 14. až 16. ledna od 17.00 // kino Střelnice Jindř. Hradec 17. a 18. ledna od 20 hod. // kino Třeboň 12. ledna od 20.00 // kino Dačice 23. ledna od 19.00