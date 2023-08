Krajinskou nebo Piaristickou ulici a část náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích ovládne 25. a 26. srpna vícežánrový festival. Souvisí s tím ale také dopravní omezení v centru jihočeské metropole.

V centru Českých Budějovic finišují v pátek přípravy na vícežánrový festival. | Foto: Deník/Edwin Otta

Poslední přípravy bylo možné v pátek dopoledne pozorovat v centru Českých Budějovic, kde se na pátek sobotu chystal vícežánrový festival Město lidem, lidé městu.

V pátek 25. srpna akce začíná ve 13 hodin a potrvá do soboty 26. srpna do 23 hodin. Multižánrový festival nabídne různorodou zábavu přímo v ulicích. Centrum města pokryje několik set metrů živé trávy, ve vzduchu jako obvykle vyzdobí Krajinskou ulici barevné deštníky a lampiony, ulice zaplní vůně vybraných gastronomických pokrmů, pražené kávy a čerstvých květin. Kromě návštěvníků vyrazí do ulic i akrobati, zpěváci, muzikanti, herci, artisti, malíři, kuchaři, baristi, kadeřníci, floristi, návrháři, architekti a sportovci. A centrum se vždy změní ve velkou pěší zónu.

Jsou s tím ale spojena i dopravní omezení. Řidiči musejí dávat pozor na to, že náměstí Přemysla Otakara II. bude neprůjezdné v západní části, neprůjezdná bude třeba i Piaristická ulice. Dopravní značení ale ještě ráno v pátek ani nevarovalo při vjezdu do centra z ulice Karla IV. před uzavírkou náměstí, ačkoliv na severní straně náměstí už byl postaven zákaz vjezdu. A přes zákaz, který byl dopředu avizovaný, stála dokonce na částech náměstí, kde se chystal festival i auta, která čekalo odtažení. Ke zmatkům, které provázely ranní situaci na náměstí, přispělo i to, že minulý týden v pátek skončila uzavírka mostu v ulici U Černé věže a kvůli tomu se vrátil například systém jednosměrek kolem Černé věže k původnímu režimu. Takže někteří řidiči nyní riskovali i průjezd jednosměrkou v protisměru