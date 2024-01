Nadvakrát se s vyššími náklady a novou sazbou daně vyrovnali v budějovickém Grandhotelu Zvon. Na podzim změnili cenu Plzeňského Prazdroje za 0,47 l čepovaného pěnivého moku ze 65 na 68 korun. Před Štědrým dnem upravili cenu podle ředitele Zvonu Zdeňka Novotného ještě jednou, nečekali na 1. leden 2024. „Už jsme to udělali ke konci roku. Před Štědrým dnem jsme zvýšili cenu na sedmdesát tři korun. Ze strany hostů jsme neměli žádné negativní reakce. Nesmíte ubrat na kvalitě,“ zdůrazňuje Zdeněk Novotný.

Důležitý je spokojený zákazník

Ředitel grandhotelu doplňuje, že zvýšení daně z čepovaného piva rozdělili nadvakrát, protože změna z 10 na 21% je citelná. „Trošku jsem se bál hranice sedmdesát korun,“ přiznává Zdeněk Novotný, ale s tím, že důležité je, aby byl zákazník spokojený, pak je ochoten zaplatit i vyšší cenu. Ve Zvonu čepují Plzeň z tanků, které jsou pár kroků od výčepu. Výčepní umývá každý půllitr ručně, na sanitaci si koupili vlastní stroj…

Grandhotel Zvon v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

A zákazníci do Zvonu rádi zajdou. „Loňský rok byl pro nás úplně nejpovedenější na obratu a na zisku za 36 let, co jsem v hotelu. Obrat restaurace Zvon v prosinci byl 4,03 milionu korun. Rekordní měsíční tržba. Vyšší i než ta, která je v létě, když je otevřená terasa. Historicky i obrat za celý rok byl na nejlepších číslech. Celý rok byl povedený a máme z toho radost,“ říká Zdeněk Novotný. Ve srovnání s loňským prosincem narostly tržby restaurace o 17%, což o mnoho převýšilo i inflaci.

Jednotná cena piv

Ředitel grandhotelu dodává, že se na úspěchu podílejí tři věci. Nedávná rekonstrukce restaurace, výborná kuchyně a stálý personál. „Máme skvělý personál,“ vyzdvihuje kolegy Zdeněk Novotný a připojuje, že při rekonstrukci restaurace, která je nyní upravena podle konceptu pivovaru Plzeňský Prazdroj, uzavřeli s pivovarem i prodlouženou smlouvu na dalších deset let.

Ve Zvonu mají nyní sjednocenou cenu všech piv, takže za 73 korun je i 0,47 l výčepního tmavého Kozla nebo čepovaného Birellu. Změnu daně u servírovaného jídla z 10% na 12% nebo u všech nealko nápojů, kde byla 15% a nyní činí 21%, zatím do cen nepromítli. Podle Zdeňka Novotného se to ale zřejmě stane postupně na jaře před turistickou sezonou.

Zvedli i Platan

Už začátkem prosince zvedli cenu za pivo v očekávání vyšší daně také v restauraci U Černého koníčka v Českých Budějovicích. „Momentálně zdražovat nebudeme,“ konstatoval nájemce restaurace Karel Sarauer. Od 1. ledna 2024 tak zůstala cena čepovaného piva stejná. Tanková jedenáctka Platan nyní stojí U Černého koníčka 58 korun za 0,5l. Kvasnicový ležák z Platanu stojí stejně. Před změnou ceny vyšel půllitr tankové jedenáctky Platanu v restauraci na 54 korun.

Ilustrační foto.Zdroj: ČTK

„Co se týká jídla, to jsme nezdražovali, ani nealko jsme nezdražovali,“ doplnil Karel Sarauer. Připojil, že na hodnocení, jestli vyšší cena ovlivní zájem zákazníků, je příliš brzy. Návštěvnost v lednu a únoru je v restauraci podle Karla Sarauera vždycky slabší, takže se nedá říci, jestli je to klasický sezonní výkyv nebo vliv nové ceny za pivo, která je pro řadu hostů restaurací „vlajkovou“ informací o hospodě.

Ceny mění i pivovary

Kromě vyšší daně se v restauracích odráží i zvýšení cen od samotných pivovarů. Průběžně v poslední době zdražily všechny pivovary. Nahoru šla cena piva i v tom strakonickém. Už od 1. listopadu zdražil Pivovar Strakonice 1649, a to v rozmezí 1 až 1,5 koruny za půllitr. „Zdražení se týkalo kompletního sortimentu piva a jak lahví, tak sudů. Stojí za ním vyšší náklady za suroviny, pomocný materiál, mzdové náklady či energie. Ovšem otázkou je, jak zdražení promítli do svého provozu odběratelé,“ řekl ředitel pivovaru Dušan Krankus.

V Masných krámech postupně

Asi nejznámější budějovickou hospodou, kde čepují Budějovický Budvar, jsou Masné krámy. Podle provozního Františka Sýkory se v Masných krámech zdražovalo k 1. lednu 2024, ale částečně už v roce 2023. „Kroužek teď stojí šedesát čtyři korun,“ říká k ceně za půllitr oblíbeného budvarského speciálu František Sýkora. Předtím stál půllitr 61 korun. I v Masných krámech mají sjednocené ceny, takže 33 světlý ležák vyjde na 64 Kč za 0,5 l stejně jako Budvar nealko.

Pořad České televize Příběhy starých hospod zavedl diváky i do budějovických Masných krámů.Zdroj: archiv Česká televize, Mikuláš Křepelka

Na začátku loňského roku vyšel půllitr zmíněných piv na 59 korun, před sezonou vloni zvedli cenu na 61 korun. Jestli se současné zdražení projeví na prodeji, to je podle Františka Sýkory brzo hodnotit. „Všichni hosté to ale chápou. Nikdo to nekomentoval, jen se ptají o kolik,“ řekl František Sýkora k reakcím zákazníků.

Dny slovenské kuchyně

Hodně mohou o reakci na zdražení piva už za pár týdnů napovědět Dny slovenské kuchyně. Tradičně je v Masných krámech chystali za podpory města v rámci Dnů slovenské kultury v Budějovicích. Letos se bude akce v Masných krámech konat bez spolupráce s radnicí jen v režii restaurace. A trochu se termínově posune. Nebude v únoru, ale už v lednu od 18. do 21. ledna. „Živá cimbálová muzika ale bude,“ zdůrazňuje František Sýkora s tím, že na stoly se dostanou i obvyklé vyhlášené slovenské speciality. Zvláštní akce, které k Masným krámům dlouhé roky patří, pak budou pokračovat obvyklými zabijačkovými hody zkraje února.

Dny Slovenské kuchyně v Masných krámech.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

V Almaře k 1. lednu 2024

Cenu čepovaného piva změnili v prachatickém podniku Almara Pub a Restaurant přesně k 1. lednu 2024, zároveň s platností nové daně. Za půllitr tankové Plzně se zvedla cena o šest korun. „Je to o těch jedenáct procent,“ poukázal výčepní Michal Pintr na zvýšení daně. Dosud platili zákazníci v Almaře, která se nachází na prachatickém Velkém náměstí, za půllitr Plzně 58 korun. Od 1. ledna 2024 je to 64 korun.

Dvanáctku z Plzeňského Prazdroje tady čepují ze čtyř tanků, každý má objem 500 litrů. A o pivo pečuje v osobě Michala Pintra opravdový profesionál, protože je finalistou soutěže pro výčepní, kterou plzeňský pivovar organizuje.

V Hradci stačila podzimní úprava

Už v listopadu zvýšili o dvě koruny cenu plzeňské dvanáctky v Jindřichově Hradci v restauraci U Šmiků v historickém centru města. Ze 48 korun změnili cenu na rovných 50 korun. „Zatím ta cena zůstává. Do letní sezony ji budeme držet,“ konstatoval majitel Vladimír Boček. U Šmiků také čepují tankový Plzeňský Prazdroj. Podle Vladimíra Bočka ponechají nyní v restauraci stávající cenu, i když do ní zatím nepromítli celé zvýšení daně.

Spotřeba mírně klesá

Spotřeba piva na jednoho obyvatele v ČR dlouhodobě podle statistik Českého statistického úřadu mírně klesá. Za posledních 30 let se nejprve dlouho držela mezi 157 až 161 litry na osobu s mírnými výjimkami, v roce 2005 dosáhla dokonce úrovně 163,5 litru. Je ovšem známo, že se v tom promítá i spotřeba turistů, kteří přijíždějí do tuzemska.

Zlom nastal v roce 2009, kdy byla spotřeba 151 litrů na osobu a o rok později už jen 144 litrů. Nastalo období, kdy na hlavu připadlo mezi 142 a 149 litru na rok. Dokud nepřišel koronavirus. V roce 2020 byla spotřeba 139 litrů, v roce 2021 přes 134 litrů a v roce 2022, za který jsou zatím poslední úplné údaje, činila na osobu spotřeba necelých 143 litrů piva za rok.