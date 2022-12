Byl to bezesporu jeden z nejhorších roků. A to nejen kvůli zdražování prakticky všeho, ale také vzhledem k nejistotě, která panuje. Nevíte, co bude za pár měsíců, nemůžete plánovat žádné větší investice. Skončily i hromadné objednávky náhradních dílů, které jsme vždy kupovali ve velkém na delší dobu dopředu, abychom to měli levnější. Stejná je situace s obaly. Na druhou stranu máme oproti některým firmám výhodu – vyrábíme jídlo a jíst se bude vždycky.

Majitel mlékárny Madeta Milan Teplý.Zdroj: Petr Zikmund

Nabádáte zaměstnance, aby v jednotlivých provozech šetřili elektřinou?

Ano, a má to efekt. Ani ne tak tady v budějovické centrále, jako v jednotlivých závodech. Až žasnu, jak se to příznivě projevilo na číslech. Elektřinu teď budeme šetřit i ve skladech, což je řešení, kterému jsem se zpočátku smál, ale funguje. Je to jednoduché – ve skladu je teplota asi 6 stupňů. Když je venku chladněji, nemá smysl sklad chladit pomocí dusíku, ale začali jsme do něj vhánět studený vzduch zvenku, čímž značně ušetříme. Toto opatření funguje od minulého týdne v našich skladech v Budějovicích, chystáme se ho zprovoznit i ve velkoobchodním skladu v Jesenici.

Přinesl letošní rok plný drahoty změny v chování zákazníků?

Jednoznačně, nákupní zvyklosti se změnily. Lidé už nejdou mezi regály a neházejí zboží do košíků automaticky. Vybírají si, teď hlavně podle ceny.

Takže kvalita jde stranou? Upřednostní před Jihočeským máslem raději nějaké bezejmenné za nižší cenu?

Doufám, že na kvalitu spotřebitelé úplně nerezignovali. Ale v ceně výrobku se promítnout musí. Jihočeské máslo není žádný světoborný objev, základ je to, že jde o čistý a čerstvý výrobek. Ráno přivezeme mléko, večer je z něj smetana, další den je to stlučené a hned to jede do obchodů. Někde je praxe jiná – smetanu sbírají a ošetřují, přidávají do ní peroxid nebo formaldehyd, aby ji udrželi nekyselou a šla stlouct. Přidává se i barvivo, aby pak máslo bylo pěkné. Touto cestou jít nechceme a věřím, že spotřebitelé také ne. I když jak vidím ty hromadné zájezdy do Polska za nákupy levných, ale prokazatelně nekvalitních potravin, začínám o tom pochybovat.

Podaří se udržet cenu vašeho másla pod úrovní 70 korun, což jste slíbil v srpnu?

Myslím, že ceny potravin včetně másla půjdou rapidně dolů. Možná už na Vánoce, nepodrží-li je obchodní řetězce schválně nahoře. Ceny, za které teď řetězcům prodáváme naše výrobky, už totiž výrazně klesly. A děje se tak v celé Evropě.

Kostka Jihočeského másla už tedy nebude za 60, a to ještě v akci?

Tipoval bych, že prodejní cena našeho másla spadne tak na 45 korun. Na Vánoce ještě asi ne, ale po nich zcela jistě.

V obchodech teď chybí vaše čerstvé mléko a smetana, což zapříčinila modernizace v pelhřimovském závodě Madety. Kdy se toto zboží do regálů vrátí?

Co mi kvůli tomu, že nejde sehnat naše čerstvé mléko, vynadalo lidí. Ale jinak to bohužel udělat nešlo, instalujeme úplně novou výrobní linku. Mléko a smetanu ke šlehání vrátíme do obchodů v červnu. A slibuji, že si pochutnáte ještě víc než předtím.

Bude i přes těžký rok na vánoční odměny pro zaměstnance?

Ano, navíc jsme nikoho nemuseli propouštět, což bych dělal hrozně nerad. Vánoční odměny vyplácíme dokonce dvoje. Jednak ty roční, protože výsledky jsme měli a co jsme nesplnili, za to naši zaměstnanci nemohli. Minulý týden jsem ještě podepsal další odměnu – 10. ledna vyplatíme příspěvek kompenzující lidem vyšší náklady na energie. Částka nebude u každého stejná, záleží na počtu let odpracovaných v Madetě. Celkem to spolkne 16 milionů, ale nelituji toho.

Je tu adventní čas, těšíte se na Vánoce?

I když mám Vánoce rád, tak letos mě ta správná nálada nějak nechytla. Ani nenapeču. (Smích) Asi je to tou všeobecnou skepsí, která ve společnosti panuje. A také tím, že často jezdím do Prahy, města moudrosti. A to, co tam slýchávám, na náladě nepřidá.

Madeta má čtyři výrobní závody, a to v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává na 1500 lidí, denně zpracuje 900 tisíc litrů mléka. Nabízí přes 250 druhů výrobků, vyváží pětinu produkce.