Společná akce dopravního podniku a městské policie v Českých Budějovicích odhalila 26 cestujících bez platného jízdního dokladu. V minulosti se ukázalo, že černý pasažér má v tašce i několik osobních dokladů na cizí jména.

Revizor. Ilustrační foto | Foto: Deník / Racek Attila

Větší kontrolní akce prověřila v závěru minulého týdne, jestli cestující v MHD v jihočeské metropoli disponují platnými jízdními doklady.

Českobudějovická městská policie v průběhu své běžné činnosti spolupracuje se všemi organizacemi města České Budějovice, mezi něž patří i Dopravní podnik České Budějovice. „Kromě běžného ověřování totožností černých pasažérů bez platného osobního dokladu proběhla v pátek opakovaná rozsáhlá akce, při které se podařilo odhalit 26 cestujících bez platného jízdního dokladu,“ uvedla Věra Školková, tisková mluvčí Městské policie České Budějovice.

Strážníci městské policie po celou dobu akce dohlíželi na pokojný průběh a zaměstnancům Dopravního podniku České Budějovice asistovali při zjišťování totožností černých pasažérů.

Potyčky i překvapení

Asistence městské policie je občas při kontrole dokladů nutná, protože se revizoři setkávají i s agresivitou ze strany černých pasažérů. Strážníci se ale někdy dočkají i kuriózních situací.

V minulosti už se například setkali s cestujícím, který se revizorům prokázal cizím občanským průkazem. „Z jeho zavazadla se při útěku vysypalo i několik dalších osobních dokladů na cizí jména," uvedla k neobvyklému případu Věra Školková. Provinilce přitom museli strážci zákona chytat při útěku.

Vrhla se po své sokyni. Zasáhnout musela policie, napadená skončila v nemocnici

Přítomný revizor dopravního podniku tehdy popsal, jak se vše od počátku vyvíjelo. Černý pasažér se při kontrole jízdenek prokázal občanským průkazem. To by bylo v pořádku, kdyby ovšem osobní doklad nepatřil jiné osobě. Jakmile revizor dotyčného muže konfrontoval se svým zjištěním, muž se dal okamžitě na útěk. Proto museli strážníci provinilce zadržet při útěku. Ten jim poté již bez dalšího odporu prozradil svou pravou totožnost. Jednalo se o jedenačtyřicetiletého muže z Českých Budějovic. Muž, kterému se během jeho útěku vysypal obsah batohu, měl podle mluvčí strážníků jistě co skrývat. Mezi jeho věcmi bylo několik občanských průkazů, průkazů zdravotního pojištění a dokonce i vojenská knížka na různá jména. Strážníci pak na místo následně přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření.

V minulosti už strážníci asistovali třeba i při vyvedení opilých cestujících z vozů MHD, kteří vzápětí kvůli svému chování skončili na záchytce.